​Tegenvaller door magnetische storm: 40 SpaceX-satellieten stuk

SpaceX krijgt al veel kritiek omdat het steeds meer Starlink -satellieten in de banen rond de aarde aanbrengt, maar nu is er een nieuw probleem. Een magnetische storm verpulverde 40 satellieten van SpaceX. Doodzonde, want hierdoor is de lancering van vorige week nagenoeg voor niets geweest.

SpaceX

SpaceX heeft nog heel veel satellieten in de lucht hangen: er zijn er al honderden om hiermee het Starlink-internetnetwerk mogelijk te maken. Toch is het doodzonde wat er gebeurd is: vorige week heeft SpaceX 49 satellieten gelanceerd, waardoor die lancering eigenlijk voor niets is geweest. Uiteraard kunnen Elon Musk en zijn mensen er weinig aan doen als er een storm is, maar juist omdat dit project al vaak wordt bekritiseerd omdat het allemaal wel erg massaal is, is dit geen fantastisch nieuws.

Aan de andere kant zijn de Starlink-satellieten juist expres op die positie neergezet. Het idee is dat ze 210 kilometer boven aarde zweven, omdat de dampkring daar overgaat in de ruimte. Zo kunnen de satellieten het laatste stukje naar boven zelf doen. Werkt een satelliet niet goed, dan zal hij het niet halen en valt hij naar beneden, de dampkring in, waarbij hij verbrandt en er geen ruimtepuin ontstaat of crash op de aardbol plaatsvindt.