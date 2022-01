Starlink-satellietstrepen verpesten steeds meer telescoopfoto’s

SpaceX is druk bezig met het lanceren van alle satellieten van Starlink: deze week ging de 2.000ste de lucht in. Een mooie mijlpaal voor het internet, maar minder mooi voor de foto’s van de ruimte. 20 procent van de sterrenhemelfoto’s van satellieten zijn verpest door strepen van Starlink.

Strepen in de lucht

Je kent de vliegtuigstrepen wel in de lucht: ze maken een foto van de wolken soms grappiger, maar vaak is het toch jammer dat zo’n mens-gemaakt object een natuurfoto verstoord. Dat gebeurt bovendien niet meer alleen vanaf aarde. Ook satellieten hebben steeds vaker van die strepen op hun foto’s. Dat komt door Starlink. Volgens onderzoek zou wel 20 procent, dus één vijfde, van de foto’s wel een vorm van witte strepen hebben. SpaceX brengt meer objecten de ruimte in, zoals vorige week nog de mini-satelliet van de TU Delft. Toch is één van zijn grootste ruimteprojecten wel die om Starlink-satellieten de lucht in te krijgen. Het moeten er duizenden worden en de lancering van gisteren markeerde de mijlpaal van de tweeduizendste satelliet. Dat is goed nieuws voor plekken op de wereld waar het internet normaliter niet goed te krijgen is, want daar is Starlink voor, maar het is zonde van alle wetenschappelijke foto’s waarop je vervolgens witte strepen ziet.

Starlink op de foto Przemek Mróz, een onderzoeker aan de Universiteit van Warschau, zegt dat in 2019 nog 0,5 procent van de sterrenhemel-foto’s aan SpaceX-sporen onderhevig waren, maar dat dit er nu al is gegroeid naar 20 procent. En dat wordt natuurlijk alleen meer meer. Vooral op het moment van zonsopgang en zonsondergang schijnen de satellieten van Starlink flink te reflecteren, wat de foto’s niet beter maakt. De zon en de aarde zijn dan zo gepositioneerd dat er enorm veel licht weerkaatst op de satellieten. Waarschijnlijk worden andere ruimtefoto’s niet benadeeld door de strepen, maar de sterrenhemelfoto’s wel. Bovendien zijn de onderzoekers bang dat wanneer satellieten van andere bedrijven in hogere banen worden geplaatst, dit wel invloed zal hebben op andere ruimtefoto’s. Tot nu toe zien we de strepen vooral op foto's van ZTF, die elke twee dagen de volledige sterrenhemel in kaart brengt om bijvoorbeeld asteroïdes te vinden. Hoewel de kans niet heel groot is dat zo’n asteroïde zich precies achter een Starlink-streepje bevindt, is het natuurlijk niet heel positief dat de foto’s een nogal afleidende streep in beeld hebben.

De oplossing: software We kunnen moeilijk SpaceX opdracht geven om alle Starlink-satellieten uit de ruimte te verwijderen, maar er is wel een andere oplossing: software. Hier is Elon Musk van SpaceX ook al mee bezig, want zo te merken heeft hij wel door dat dit een groeiend probleem is. Hopelijk is de oplossing dichtbij, al is het wel een wat gekunstelde. Zo kunnen de wetenschappers zich weer richten op die mooie sterren, in plaats van satellieten.