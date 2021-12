Chinees ruimtestation moest uitwijken voor Starlink satellieten

Het afgelopen half jaar is de bemanning van het nog gloednieuwe in aanbouw zijnde Chinese ruimtestation Tianhe, dat staat voor Hemelse Harmonie, tot twee keer toe aan een ramp ontsnapt. Zowel op 1 juli als op 21 oktober moest het ruimtestation uitwijken om een botsing met een satelliet van Starlink te voorkomen. De Chinese overheid heeft hierover een officiële klacht ingediend bij, UNOOSA, de afdeling voor ruimtevaart van de Verenigde Naties.

30.000 objecten in een baan rond de aarde

Het risico van een botsing tussen satellieten en andere ruimtevaartuigen wordt steeds groter. Inmiddels zweven er al bijna 30.000 objecten in een baan rond de aarde. Dat zijn niet alleen actieve satellieten, maar er zweeft ook ‘ruimtepuin’ tussen. Overblijfselen van satellieten of andere ‘onderdelen’ die in de ruimte achtergebleven zijn. Soms slechts enkele centimeters in omvang, maar met snelheden die kunnen oplopen tot vele duizenden kilometers per uur kunnen ook die kleine deeltjes enorme schade veroorzaken.

Op zich is in de ruimte, buiten onze dampkring, meer dan voldoende ruimte, maar de bijna-botsingen tussen Starlink en het Chinese ruimtestation tonen aan dat het toch mis kan gaan. SpaceX heeft vooralsnog niet gereageerd op het Chinese rapport. In China zijn ze inmiddels wel behoorlijk boos op Musk en SpaceX. Sommige boze tongen classificeren de Starlink satellieten al als ‘Amerikaanse ruimtewapens’. Dat is natuurlijk wat overdreven en zal vooral gevoed worden door de al jaren durende (economische en politieke) ruzie tussen Amerika en China.