​Dit weekend stort er een Chinese raket ter aarde

Niet dat we geen idee hebben waar de raket zich bevindt, want de US Space Command houdt nauw in de gaten waar de 27.000 stukjes ruimte-afval van 10 centimeter en groter zich bevinden en daar is deze raket er één van. Echter kan er pas een paar uur voor de raket de atmosfeer van onze planeet inkomt worden bepaald waar hij precies neerstort, schrijft TheVerge . Toch zou het technisch gezien kunnen gebeuren dat je morgen in een park wandelt en een raket op je hoofd krijgt.

De kapotte raket is niet bepaald een kleine jongen: met 30 meter en 22 metrische ton is het een groot exemplaar. Het gaat om een Chinese Long March 5B-raket die heeft geholpen bij het creëren van een nieuw ruimtestation. Ergens dit weekend komt de raket weer terug op aarde, maar de kans is volgens analisten groot dat hij in de oceaan terecht komt. Op zich hoef je geen knappe kop te zijn om die statistieken te bedenken: oceanen beslaan 72 procent van de oppervlakte van de aarde.

China mag dan een opkomende economie zijn, deze week is het land niet al te positief in het nieuws. Zo is de koolstofuitstoot van het land net zo hoog als zo’n beetje alle Westerse landen bij elkaar. Bovendien bevindt zich ergens boven onze aarde een Chinese raket die dit weekend vers vanuit de ruimte op de aarde neercrasht. Geen zorgen, de risico’s zijn ‘extreem laag’ dat hierbij mensen gewond raken.

^Hier zie je hoe de raket vorige week vertrok.





Ruimte-afval

Omdat de raket stuk is, kan hij niet een andere kant op worden gestuurd. Vorig jaar viel er nog een stuk van een Long March 5B-raket bij Ivoorkust in Afrika. Grappig detail: elke dag zijn er objecten die onze atmosfeer in komen, alleen zijn ze vaak verbrandt voordat ze de grond raken. Er is zelfs een soort baan om de aarde met allemaal ruimte-afval. Hoe vaker dat ruimteafval met elkaar in botsing komt, hoe harder het gaat rondvliegen. Als er op een gegeven moment teveel ruimte-afval op een te hoge snelheid blijft rondvliegen, dan wordt het bijna onmogelijk voor de mensheid om aarde te verlaten. Het zou immers veel te gevaarlijk zijn. Dat ruimte-afval reist gemiddeld snel: 8 kilometer per seconde.

We kunnen je aanraden extra op te passen de komende dagen, maar laten we eerlijk zijn: het is waarschijnlijk moeilijk om op tijd weg te springen. We zijn benieuwd wanneer -en of- het US Space Command lukt om nauwkeurig en op tijd te vertellen waar we het gigantische gevaarte -of stukken ervan- kunnen verwachten. Gelukkig ging dat gisternacht beter met de SpaceX-raket.