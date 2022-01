​TU Delft lanceert mini-satelliet én maakt contact

Technische Universiteit Delft heeft succesvol zijn mini-satelliet gelanceerd in de ruimte. Daar had het wel een beetje hulp bij, namelijk van SpaceX. De Nederlandse satelliet DelfiPQ werd samen met 104 andere kleine satellieten aan boord van een Falcon 9-raket richting de ruimte gestuurd.

DelfiPQ De lancering vond op 13 januari plaats vanuit Cape Canaveral. Het waren Alessandra Menicucci, Stefano Speretta en Sevket Uludag die de DelfiPQ zelf bouwden. Ze moeten enorm opgelucht zijn geweest toen ze vandaag om ongeveer half twaalf ‘s middags contact konden krijgen met hun eigen kleine satellietje. Met kleine satelliet bedoelen we écht klein. Misschien is mini zelfs te groot en moeten we hem micro noemen: DelfiPQ is met zijn 5x5x18 centimeter één van de kleinste satellieten in het universum (voor zover wij weten, natuurlijk). Die schaal is belangrijk, want het experiment draait onder andere om bewijzen dat satellieten niet per se heel groot hoeven te zijn om goed te kunnen functioneren. Maar daar hangt meer vanaf dan alleen het materiaal: we moeten ook op aarde ontdekken of we het kleine ding wel blijven zien en niet denken dat het ruimtepuin is.

Echt Delfts De mensen van TU Delft hebben het apparaat helemaal zelf gemaakt, wat ook wel nodig was omdat het allemaal geen standaard satellietmaten heeft. DelfiPQ moet daarnaast ook echt aan het werk: samen met andere mini-satellieten moet hij een zwerm vormen die kan helpen om ontdekkingen te doen over klimaatverandering of misschien zelfs een goede draadloze breedverbanding kan opzetten. TU Delft schrijft: “De TU Delft is koploper op het gebied van miniaturisatie in de ruimtevaart. Kleine satellieten kosten veel minder, waardoor je er tientallen of zelfs honderden kunt lanceren. Ze kunnen vanaf meerdere locaties waarnemingen doen en gezamenlijk data verzamelen en verwerken.” Iets wat enorm waardevol is, zeker wanneer je bedenkt dat er misschien ook wel eens eentje uitvalt. Het is te hopen dat dat niet gaat gebeuren met DelfiPQ, maar tot nu toe lijkt het hem goed af te gaan.

Hollands glorie in het heelal Er hangt meer technologie van de Er hangt meer technologie van de TU Delft in de ruimte. In 2008 kwam DelfiC3 in de ruimte, in 2013 DelfiN3xt en nu dus in 2022 DelfiPQ. Met alle satellieten is contact (al was dat met DelfiN3xt tijdelijk niet mogelijk). Het zijn allemaal mini-satellieten, maar DelfiPQ is wel echt de kleinste van de drie. Die zal zich net als Calimero waarschijnlijk nog harder moeten bewijzen dan zijn twee grote broers, maar tot nu toe presteert ie dus erg goed.