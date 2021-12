TU Delft Campus beschikt over het intelligentste stukje fietspad van Nederland

Op TU Delft Campus is een intelligent stuk fietspad aangelegd dat in kaart brengt hoeveel verkeer met welke snelheid op welk moment erover heen komt. De ondergrondse sensoren in de wegelementen van het bedrijf PlasticRoad, vormen een aanvulling op de bovengrondse sensoren die al in werking zijn op de campus. De innovatieve sensoren en unieke combinatie van metingen die plaatsvindt, maken dit het meest intelligente fietspad van Nederland. Het project levert cruciale informatie op over het gedrag van weggebruikers die wordt ingezet om de bereikbaarheid van steden van de toekomst slimmer en efficiënter te organiseren. Smart Urban Mobility

Diverse sensoren onder én in het wegdek geven inzicht in hoe een weg gebruikt wordt en welke effecten dat op de weg heeft. Ook wordt informatie over de temperatuur en hoeveelheid neerslag verzameld. Deze ondergrondse sensoren vormen een aanvulling op het geavanceerde bovengrondse monitoringssysteem op de campus dat bestaat uit 3D camera’s, wifi, radar, bluetooth en mmwave. De combinatie van sensoren levert unieke informatie op voor het onderzoek naar Smart Urban Mobility, onder leiding van professor Serge Hoogendoorn. Dat onderzoek is erop gericht duurzame, efficiënte en innovatieve mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen om de steden van de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden. Daarnaast vormt dit project een belangrijke testcase voor de werking van diverse sensoren die met de ervaringen uit dit project, verder doorontwikkeld kunnen worden.

Intelligent fietspad

Het intelligente fietspad van 25 meter lang bestaat uit een duurzaam en circulair ontworpen elementen gemaakt van gerecycled huishoudelijk plastic afval en fungeert vanwege de holle ruimte ook als tijdelijke berging voor neerslag, ideaal om steden klimaatbestendiger te maken.

Wegen die ‘snappen’ hoe ze gebruikt worden, wat voor verkeer er overheen gaat, hoeveel water ze kunnen bergen en vervolgens kunnen communiceren met andere platformen, zoals verkeerslichten, openbare verlichting, dynamische bewegwijzering maar bijvoorbeeld ook onderhoudsplanning en riolering, dat is de toekomst. Deze unieke samenwerking zorgt ervoor dat een wereld met een slimme inrichting van steden en efficiënt, duurzaam beheer van verkeersstromen, dichterbij komt. Wij zijn blij dat wij vanuit PlasticRoad een belangrijke bijdrage leveren aan dit unieke project. - Eric Kievit, Directeur PlasticRoad.

Outdoor Mobility Digital Twin Alle data die de sensoren genereren, wordt samen met andere databronnen ontsloten in een zogeheten Outdoor Mobility Digital Twin, een digitale kopie in 3D van de TU Delft Campus. In dit systeem kun je realtime verplaatsingen van het OV op TU Delft Campus volgen. Van auto’s, fietsers en voetgangers wordt de hoeveelheid, snelheid en richting per minuut in kaart gebracht. Met behulp van Artificial Intelligence kunnen nauwkeurige korte termijn voorspellingen van de vervoersstromen op de TU Delft Campus gemaakt worden. Bovendien kunnen prognoses gemaakt worden voor de langere termijn. De inzichten in verplaatsingen op TU Delft Campus, dat je kunt beschouwen als een kleine stad, zijn zeer relevant voor het ontwerpen van duurzame mobiliteitsoplossingen voor de bereikbaarheid van steden van de toekomst.

Krachten bundelen In dit project vindt samenwerking plaats tussen twee fieldlabs; proeftuinen op TU Delft Campus waar het bedrijfsleven, de overheid en onderzoekers samenwerken om baanbrekende innovaties te versnellen. Fieldlabs Delft on Internet of Things (Do IoT) en het Mobility Innovation Centre Delft (MICD) bundelen intensief de krachten, voortbordurend op onderzoek dat in de afgelopen twee jaar gezamenlijk is gedaan. Ook werken meerdere onderzoeksgroepen van twee faculteiten binnen de TU Delft samen: vier vanuit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en een onderzoek van Electrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Met de campus als levend, openlucht laboratorium tot hun beschikking, kunnen de onderzoeksgroepen unieke data verzamelen, bijvoorbeeld op het gebied van transport en planning, de effecten van het weer op het gedrag van mensen en op slijtage van de weg. Het project wordt medegefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In januari volgt een officiële opening van het intelligente fietspad door Jan-Dirk Jansen, decaan van CiTG, en Bas Vollebregt, wethouder economie van de gemeente Delft, waarbij een voorproefje op de resultaten van de eerste 2 maanden gedeeld wordt.