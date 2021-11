​TU Delft opent drie 5G testfaciliteiten

De twee vaste 5G-faciliteiten bevinden zich op The Green Village (TU Delft Campus) en Unmanned Valley (Katwijk). Samen met een mobiele opstelling, ontsluiten we letterlijk het potentieel voor 5G-producttesten en innovatief onderzoek op het gebied van digitale communicatietechnologie.

De snelle verbindingen, hoge betrouwbaarheid en korte reactietijden van 5G ontsluiten een breed scala aan mogelijkheden. Evoluerende technologieën, zoals artificiële intelligentie , ' augmented reality ', robotica en het Internet of Things (IoT), hebben in de toekomst een vergaande impact. De domeinen van (o.a.) mobiliteit, logistiek, landbouw, gezondheid en veiligheid zullen grote transformaties ondergaan, met nieuwe toepassingen voor de optimalisatie van dienstverlening, besluitvorming en eindgebruikerservaring.

Vandaag heeft DoIoT, het fieldlab op de TU Delft Campus voor innovatie rondom het Internet of Things, drie 5G -onderzoeksfaciliteiten geopend met de nieuwste generatie in mobiele communicatietechnologie. Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten. Het testen met 5G versnelt innovaties op het gebied van onder meer mobiliteit en logistiek.

BeachBot ruimt afval op



Op het terrein van Unmanned Valley gaat Techtics met de BeachBot aan de slag. De Voogd vervolgt: "Deze robot wordt getraind om sigarettenpeuken op het strand te herkennen en op te ruimen. De 5G-faciliteiten hebben een lokaal bereik: we kunnen in de directe omgeving van de antenne testen met snelle en grote dataoverdracht. We nodigen uitdrukkelijk start-ups, marktpartijen, overheden en onderzoeksinstituten uit om gebruik te maken van deze nieuwe faciliteiten. Samen kunnen we nieuwe toepassingen onderzoeken in een echte omgeving."

Samenwerking met verschillende partners



Met Do IoT Fieldlab willen we het potentieel van digitale communicatietechnologie en IoT beter benutten. Het fieldlab werkt hierbij nauw samen met TU Delft, TNO, SURF, MCS, BTG, The Green Village, Unmanned Valley, RoboValley en Mobility Innovation Centre Delft; met nauwe betrokkenheid en steun van de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft en Katwijk, Holland Rijnland, MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en met subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

[Fotocredits - areebarbar © Adobe Stock]