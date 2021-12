Wordt Starlink de internet provider voor luchtvaartmaatschappijen?

Starlink, eenvoudig gezegd internet toegang vanuit de ruimte, test momenteel of de dienst ingezet kan worden als (standaard) internet service voor vliegtuigen. Dat heeft Jonthan Hofeller enkele dagen geleden geroepen tijdens een bijeenkomst van de Airline Passenger Experience Association in Californië. Volgens Hofeller voert Starlink op dit moment gesprekken met enkele luchtvaartmaatschappijen over het aanbieden van Starlink op lijnvluchten. Details over de onderhandelingen gaf de Starlink topman verder niet.

Duur voor thuis, prima voor onderweg

Op zich is het wel een logische gedachte om de relatief dure internet dienst aan te bieden in vliegtuigen. Starlink is voor de ‘gewone’ consument een dure aangelegenheid. Naast het abonnement van 99 euro per maand moet je namelijk ook zelf de satellietschotel van ruim 550 euro aanschaffen. En dat dat voor een internetabonnement dat maximaal 100 Mbit/s downloadsnelheid levert. Ok, er wordt gewerkt aan de upgrade naar 300 Mbit/s, maar dan nog is 99 euro per maand veel geld.

Vliegtuigpassagiers zijn daarentegen gewend om voor een paar uur gebrekkige internettoegang relatief veel geld te betalen. Enkele tientjes per vlucht is een heel normaal tarief. Als luchtvaartmaatschappijen voor dat geld een 100Mbit verbinding kunnen aanbieden, dan is dat voor veel reizigers al een hele grote verbetering. De vraag is echter wel wat allemaal nodig is om Starlink te installeren in een vliegtuig. Door de strikte (veiligheids)regels kleven er nogal wat voorwaarden aan de installatie van zend- en ontvangstapparatuur in vliegtuigen.