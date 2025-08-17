Wil je geen digitale energiemeter? Verwacht dan een boete

Heb je nog een draaischijfmeter thuis en wil je netbeheerder die vervangen voor een slimme of digitale energiemeter, dan is het verstandig daarmee akkoord te gaan. Doe je dat niet, dan kun je hiervoor een boete verwachten.

Half miljoen huishoudens met draaischijfmeter

Vanaf volgend jaar gaat de regel in dat mensen een boete krijgen van Netbeheer Nederland als ze weigeren de draaischijfmeter te laten vervangen. Een half miljoen Nederlandse huishoudens schijnt nog zo’n verouderde meter te gebruiken en dat is vrij veel. Niet al die huishoudens zijn per se weigeraars, maar er is wel een aantal mensen dat heel bewust ‘nee’ zegt tegen de nieuwe meters. Vaak zijn dit mensen met zonnepanelen, die de oude meter willen gebruiken omdat salderen daarmee altijd mogelijk blijft.

Voor 2030 moeten alle draaischijfmeters zijn verdwenen en als mensen volgend jaar nog weigeren, dan kunnen ze rekenen op een boete en eventueel een dwangsom. Hoe hoog die is, dat is nog onbekend. Het is aan de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur om die te bepalen. Netbeheerders hebben de voorkeur voor de digitale meter, omdat die ook meet hoeveel elektriciteit er wordt teruggeleverd en er zo meer inzicht is. Hierdoor zouden er betere stappen kunnen worden genomen tegen netcongestie, de overbelasting van de elektriciteitsnetwerken.