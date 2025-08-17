Wil je geen digitale energiemeter? Verwacht dan een boete

Heb je nog een draaischijfmeter thuis en wil je netbeheerder die vervangen voor een slimme of digitale energiemeter, dan is het verstandig daarmee akkoord te gaan. Doe je dat niet, dan kun je hiervoor een boete verwachten.
Vanaf volgend jaar gaat de regel in dat mensen een boete krijgen van Netbeheer Nederland als ze weigeren de draaischijfmeter te laten vervangen. Een half miljoen Nederlandse huishoudens schijnt nog zo’n verouderde meter te gebruiken en dat is vrij veel. Niet al die huishoudens zijn per se weigeraars, maar er is wel een aantal mensen dat heel bewust ‘nee’ zegt tegen de nieuwe meters. Vaak zijn dit mensen met zonnepanelen, die de oude meter willen gebruiken omdat salderen daarmee altijd mogelijk blijft.
Voor 2030 moeten alle draaischijfmeters zijn verdwenen en als mensen volgend jaar nog weigeren, dan kunnen ze rekenen op een boete en eventueel een dwangsom. Hoe hoog die is, dat is nog onbekend. Het is aan de Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur om die te bepalen. Netbeheerders hebben de voorkeur voor de digitale meter, omdat die ook meet hoeveel elektriciteit er wordt teruggeleverd en er zo meer inzicht is. Hierdoor zouden er betere stappen kunnen worden genomen tegen netcongestie, de overbelasting van de elektriciteitsnetwerken.
De voordelen van een draaischijfmeter zijn dat het een robuust, mechanisch apparaat is dat eenvoudig is om te gebruiken. Je loopt niet tegen privacyproblemen aan omdat je gegevens niet naar derden worden gestuurd en je bent niet afhankelijk van het internet. Echter is het op de korte termijn geen nauwkeurige meting, kan hij niet automatisch worden uitgelezen en moet je dus je meterstanden doorgeven en zijn ze minder efficiënt voor energiebesparingen omdat er onvoldoende direct inzicht is in het verbruik.
Een digitale energiemeter heeft als vervanger van de klassieke draaischijfmeter ook de nodige voordelen en nadelen. Ze zijn veel nauwkeuriger, zeker als het om een laag vermogen gaat. Ze zijn compact en onderhoudsarm, mede omdat ze geen bewegende delen hebben die kunnen slijten. Wel zijn ze afhankelijk van stroom, is er soms verwarring over de standen en heeft het dus als voordeel en nadeel dat een slimme meter ook nog informatie direct doorgeeft aan je energieleverancier. Sommige mensen vinden deze meters handiger voor stroom terugleveren, maar veel mensen die hun draaischijfmeter willen houden vinden absoluut niet van niet: de draaischijfmeter draait namelijk letterlijk je meterstand achteruit wanneer je teruglevert. Echter is dat minder goed controleerbaar door netbeheerders en dat is waar de schoen lijkt te wringen.
Echt wringen, want het wordt dus vanaf 2026 een boete op het weigeren van moderne meters gezet. Mocht je een draaischijfmeter hebben, dan kun je vanaf januari contact verwachten met de netbeheerder.