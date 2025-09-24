Deze komeet kun je in oktober langs zien scheren

We hebben net de perseidenregen gehad, is er alweer iets nieuws bijzonders om aan de hemel te zien, namelijk een komeet. In oktober scheert komeet SWAN25B langs de aarde en dat betekent dat we hem misschien wel kunnen bekijken: gewoon met het blote oog.

SWAN25B

Het klinkt dramatisch, dat er een komeet op aarde afkomt, maar het is dus een langsscheerder. Wat is SWAN25B precies en wat kunnen we ervan verwachten? De komeet draagt dezelfde naam als een instrument dat je aan boord van het ruimteobservatorium SOHO kunt vinden. Dit observatorium heet voluit Solar and Heliospheric Observatory en is van de Europese ruimteorganisatie ESA om de zon te bekijken. De Oekraiense amateur-astronoom Vladimir Bezugly zat op beelden van dit apparaat dat er een komeet aankomt.

SWAN25B is een langeperiodekomeet, wat betekent dat hij waarschijnlijk al meer dan 20.000 jaar in de baan rond de zon zit. Hij is ook waarschijnlijk niet voor het eerst zo dicht langs aarde te zien. Vergis je niet, langs aarde is niet een paar kilometer: de verwachting is dat SWAN25B het dichtst bij aarde is op 19 oktober, en dat is dan 39 miljoen kilometer bij onze planeet vandaan.