24.09.2025
Deze komeet kun je in oktober langs zien scheren

By: Laura Jenny

We hebben net de perseidenregen gehad, is er alweer iets nieuws bijzonders om aan de hemel te zien, namelijk een komeet. In oktober scheert komeet SWAN25B langs de aarde en dat betekent dat we hem misschien wel kunnen bekijken: gewoon met het blote oog.

SWAN25B

Het klinkt dramatisch, dat er een komeet op aarde afkomt, maar het is dus een langsscheerder. Wat is SWAN25B precies en wat kunnen we ervan verwachten? De komeet draagt dezelfde naam als een instrument dat je aan boord van het ruimteobservatorium SOHO kunt vinden. Dit observatorium heet voluit Solar and Heliospheric Observatory en is van de Europese ruimteorganisatie ESA om de zon te bekijken. De Oekraiense amateur-astronoom Vladimir Bezugly zat op beelden van dit apparaat dat er een komeet aankomt. 

SWAN25B is een langeperiodekomeet, wat betekent dat hij waarschijnlijk al meer dan 20.000 jaar in de baan rond de zon zit. Hij is ook waarschijnlijk niet voor het eerst zo dicht langs aarde te zien. Vergis je niet, langs aarde is niet een paar kilometer: de verwachting is dat SWAN25B het dichtst bij aarde is op 19 oktober, en dat is dan 39 miljoen kilometer bij onze planeet vandaan.

Komeet langs de aarde

SWAN25B werd ook al gespot door een observatorium in Chili: het heeft een atmosfeer eromheen door de hitte van de zon en hij viel extra op door zijn groene ‘staart’. En die atmosfeer is interessant, want dat betekent dat het ijs in de komeet smelt. Besef goed: een bevroren komeet kan zo groot zijn als een gemiddeld dorpje: het is niet gewoon een flink stuk steen met een ronde vorm. Die staart? Die komt voort uit het uitsputteren van allerlei gassen omdat hij zo dicht bij de zon is gekomen. 

Er zijn miljarden kometen rondom de zon te vinden, waaronder Halley’s komeet die elke 76 jaar verschijnt en in 2061 weer te zien is (lifegoals!). Dit is een nieuw ontdekte dus, die SWAN25B, maar die is dus over een paar weken al te zien. Op TheSkyLive kun je zien waar de komeet zich precies bevindt. Je kunt je eigen locatie op die site aangeven en dan zie je of je hem al kunt zien. Wel is het, zoals met alle ruimtelichamen die te zien zijn, het beste om te kijken op een plek waar zo min mogelijk licht is.

Wanneer je dus precies klaar moet zitten voor SWAN25B, dat is waarschijnlijk rond 19 oktober, maar je kunt eventueel op 5 oktober al genieten van een meteorenregen die door SWAN25B komt, omdat we dan door de baan van de komeet gaan met onze planeet. Maar of we er echt zoveel van zullen meekrijgen is nog afwachten: zoals komeetjager David Levy oot zei: kometen zijn net katten: ze hebben een staart en doen precies wat ze willen.

