Nieuwe heldere komeet gespot

Dit klinkt een beetje als het verhaal van Deep Impact, maar dan zonder het vernietigende einde. Een Japanse amateurastronoom heeft eerder deze maand een nieuwe komeet ontdekt. Wees gerust, hij is niet op weg naar de Aarde, dus de NASA hoeft haar geslaagde experiment om een komeet van zijn koers te stoten niet te gaan herhalen.

Lang ‘verborgen’ in het licht van de zon

Zoals dat gebruikelijk is, mag de ontdekker van een nieuw hemellichaam of komeet ook diens naam bepalen. En dus reist de komeet vanaf nu door het heelal als de Nishimura C/2023 P1. Hideo Nishimura spotte de komeet op 11 augustus. Hoewel de komeet al langer ‘binnen’ het zichtveld van astromen zat, was hij voorheen niet te zien omdat hij zich, vanuit ons gezien, in het verlengde van de zon bevond. Het licht van de zon was te sterk om de komeet te kunnen waarnemen. Dat veranderde dus rondom 11 augustus, net toen de Japanse amateurastronoom naar de hemel aan het turen was door zijn telescoop.

De komende weken wordt de komeet nog helderder. Zo zelfs, dat de kans groot is dat je hem op 12 september – zet maar alvast in de agenda – met het blote oog moet kunnen zien. Nishimura C/2023 P1 bevindt zich dan in het sterrenbeeld Leeuw op een kleine 44 miljoen klilometer van de Aarde. Uiteraard moet het dan wel onbewolkt zijn. De grootste kans om hem met he blote oog te kunnen waarnemen heb je enkele uren voordat de zon opgaat, op 12 september dus.

Een andere kans om hem te kunnen zien dien zich aan op 17 september, maar dan staat de komeet inmiddels weer zo dicht bij de zon dat je, vlak voor zonsopkomst, maar kort de tijd hebt om hem te kunnen spotten. Als de ochtendschemering begint wordt het een stuk lastiger.