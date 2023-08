Komend weekend weer veel 'vallende sterren'

Het is de afgelopen weken bepaald geen zomer in Nederland. Meteorologisch wel, maar de zon liet zich in juli maar weinig zien en het was vaker bewolkt met (veel) regen. Maar, er is licht (of zon) aan het eind van de tunnel. En dat komt precies op tijd. Komend weekend staat namelijk weer het jaarlijkse ‘vallende sterren’ festijn op het programma. Elk jaar, zo in de eerste twee weken van augustus, vliegt de Aarde door de Perseïden zwerm. Dat is simpel gezegd ruimtepuin van een komeet. Dat puin draait, net als onze planeet, om de zon. De Perseïden is dus feitelijk een meteorenzwerm.

60 ‘vallende sterren’ per uur

Op het hoogtepunt, in de nachten van 12 en 13 augustus, zorgt de ‘botsing’ tussen de Aarde en de Perseïdenzwerm voor een prachtig natuurverschijnsel. Bij helder zicht kun je dan, als je op een donkere plek staat – bijvoorbeeld op de Veluwe of in de Ardennen – tot wel 60 ‘vallende sterren’ per uur zien.

Het zijn natuurlijk geen sterren die de dampkring van de Aarde raken. Zo worden de oplichtende puindeeltjes en stof die in de dampkring verbranden in de volksmond genoemd. Dat komt doordat het lijkt alsof een ster langs de hemel schiet en daarbij een lichtspoor achterlaat dat even te zien is. Soms zijn die maar een fractie van een seconde te zien, maar grotere deeltjes kunnen zelfs een lichtspoor produceren dat iets langer te zien is.

Ga naar een donkere plek en hoop op een onbewolkte hemel

De Perseïden zorgen voor zoveel heldere ‘vallende sterren’, dat je ze bij helder weer zelfs in de steden kunt zien. Al is dat dus niet de beste plek. Dat heeft te maken met het zogenoemde strooilicht dat een deel van de nachtelijke hemel verlicht. Misschien is het je zelf ook wel al eens opgevallen dat je bijvoorbeeld op de Veluwe of in de Ardennen, waar weinig strooilicht is, op heldere dagen veel meer sterren ziet dan in de stad.

Zelf ga ik, als het effe kan, elk jaar naar een plek in de buurt van de Baraque Michel (Ardennen). Daar is het niet alleen letterlijk aardedonker, maar doordat het ook nog eens op een kleine 700 meter boven N.A.P. ligt, is er nog minder invloed strooilicht van steden in de buurt (Luik, Aken en Eupen). In Nederland liggen de beste plekken zoals gezegd op de Veluwe, maar ook in Zeeland en aan de kust van de Waddenzee (en op de eilanden) is het relatief donkerder dan elders.