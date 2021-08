Vallende sterren en satellieten moet je niet met elkaar verwisselen

Deze week, zoals elk jaar in de eerste helft van augustus, zoeft de aarde weer door de perseïden. Ruimtepuin dat achtergelaten is door de staart van de komeet Swift-Tuttle die elke 133 jaar door ons zonnestelsel trekt. Elk jaar worden, als het weer dat toelaat, ook weer duizenden foto’s geplaatst van de tientallen vallende sterren die op het hoogtepunt per uur te zien zijn. Helaas worden op veel foto’s satellieten die ‘tussen de sterren door trekken’ ook voor een meteoriet aangezien.

Een meteoriet die in de dampkring verbrand is hooguit een fractie van een seconde zichtbaar. Je ziet dan een lichtspoor dat op zijn hoogtepunt doorgaans feller is dan het begin en het eind van de verbranding van het stukje ruimtepuin. Online zie ik echter ook steeds vaker foto’s van zogenaamde meteorieten die in een kaarsrecht lijn lopen en op elk moment even fel zijn. Dat zijn dus geen meteorieten, maar worden nu dus wel als zodanig her en der gepost.

Meteoriet of satelliet?

Hoe dat komt? De meeste mensen die foto’s van ‘vallende sterren’ willen maken zetten een camera op een statief. Vervolgens stellen ze de sluitertijd in op 10, 20 of 30 seconden en de lichtgevoeligheid van de camera (ISO) op 3200, 6400 of nog hoger in. En dan hopen dat er binnen de tijd dat de sluiter open staat een meteoriet binnen het ‘gezichtsveld’ van de camera te zien zal zijn. Het resultaat kan geweldig fraaie foto’s opleveren, zoals de twee voorbeelden hieronder.