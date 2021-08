​Volgende week veel naar boven kijken: sterrenregens

Er komt een meteorenzwerm aan. Dat klinkt ernstig, maar het is vooral heel mooi om te zien. Het regent daarbij namelijk vallende sterren, dus er is veel te wensen. Vooral donderdag op vrijdagnacht moeten er veel sterren waarneembaar zijn, al zullen er de nachten erna ook nog veel vallende sterren aan de hemel zijn.

Kortom, het gaat om iets wat gebeurt op het randje van de ruimte, waar de miljardairsrace laatst ook naartoe ging. Wanneer het ruimtepuin de atmosfeer inkomt beginnen ze te gloeien en dat is de lichtflits die wij waarnemen. Er gebeurt dus niet iets heel lang geleden wat we nu pas zien: het gebeurt live voor onze ogen en op slechts 100 kilometer afstand.

Het is wat verwarrend: een meteoor is toch iets waar we heel bang voor moeten zijn? Een groot stuk steen dat misschien tegen onze planeet aanbotst? En vallende sterren zijn juist heel vriendelijke lichtjes in de lucht: wat is het verband? Wel, eigenlijk zijn vallende sterren meteoren. Wanneer je een vallende ster ziet, zie je dus eigenlijk een meteor, geen ster. Bovendien zijn de lichtflitsen die je ziet eigenlijk gewoon ruimtepuin, zo klein als een rijstkorrel, die in onze atmosfeer komen.

Meteoren

De reden voor deze meteorenzwerm zijn de Perseïden. Dit is een zwerm waar de aarde elke zomer weer doorheen gaat. Het klinkt raar, maar eigenlijk voeren we door een gedeelte waarin allemaal resten zweven van de komeet Swift-Tuttle. Een puinzooi dus. Wel één van de mooiste puinzooien, want de omstandigheden zijn perfect om het allemaal goed te kunnen bekijken.

De Perseïden zijn namelijk enorm helder en snel. Ze gaan in de nacht van donderdag op vrijdag maar liefst 200.000 kilometer per uur. Even je wekker zetten om 3 uur, want op dat moment kun je waarschijnlijk de meeste meteoren zien. Er worden er 70 verwacht per uur, aldus sterrenkundige Marc van der Sluis. Kortom, zoek een donkere plek op en geniet. Je hebt niets nodig om de vallende sterren te bekijken, maar wrijf wel even het slaap uit je ogen voor het beste effect.