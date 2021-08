Romantisch een ster voor iemand kopen is? Het is niet echt

Zoek naar een lijstje met cadeau-ideetjes voor een huwelijk of relatiejubileum en geheid dat je dit ergens tegenkomt: een ster kopen voor je liefde. Het is natuurlijk enorm romantisch, want elke keer dat je vervolgens naar de sterrenhemel tuurt, dan weet je dat één van die lichtjes van jou is. Tenminste, dat denk je, want je kunt helemaal geen ster kopen. Zo zit dat.

Star Register International Star Registry, Online Star Register, Starling Star Registry: het klinkt allemaal heel officieel, maar laat je niet misleiden door het lettertype. Er is niets officieels aan deze organisaties. Helaas, want het idee is natuurlijk enorm romantisch om een ster naar jouw geliefde te vernoemen. Zeker als dat maar 25 euro kost voor de rest van je leven. Elke keer dat je ‘s avonds in de tuin hangt, laat ‘s nachts een strandwandeling maakt of op een exotische locatie ‘s nachts naar boven kijkt, kun je tegen elkaar zeggen: waar zou ‘onze’ ster zijn? Hoewel die gedachte heel romantisch is en voor sommigen al genoeg, is het niet zo dat je officieel een ster claimt. Dat kan helemaal niet. Er is maar één organisatie die sterren namen mag geven en dat is de International Astronomical Union. De sterren heten ook meestal niet Pompoentje, Lanaschatje, Bertelina forever of Vooraltijdsamen. Ze hebben meestal niet eens een officiële naam, maar meer een soort nummer met getallen en letters die aangeven waar ze precies in de hemel staan.

Adopteer een ster

Het is dus niet zozeer dat je een ster koopt, je koopt alleen een soort adoptiecertificaat, zoals je ook een dier in de dierentuin kunt adopteren. Het wordt niet van jou, maar voor geld kun je wel je naam eraan hangen. En ja, moet daar altijd geld tegenover staan? Is het niet minstens net zo romantisch om een boom op de hoek uit te roepen tot ‘jullie’ boom? Of samen met een telescoop een ster kiezen en die zonder adoptieformulier gewoon jullie ster te benoemen? Er zal geen sterrenpolitie naar je toe komen, of een boos koppel dat die ster al eerder claimde. Het is een tegenvaller, want het zou geweldig zijn als we een ster konden bezitten. Of het alleen zo romantisch is, dat is de vraag. Veel van de lichtjes die we nu bekijken, zijn al heel wat jaren geleden opgebrand. Dat moet je relatie toch niet gebeuren?



Fotocredits: Stux