NASA houdt de aarde even iets minder strak in de gaten

Chicxulubkrater

Het is in de moderne tijden niet echt voorgekomen dat er een gigantische komeet op onze aarde neerkwam, hoe graag mensen dat ook in films voorstellen. Toch is het ooit zeker wel gebeurd: in Mexico kun je de Chicxulubkrater vinden, die in 1991 werd ontdekt maar al veel eerder werd gecreëerd. Waarschijnlijk is er 66 miljoen jaar geleden een steen van 10 kilometer breed ingeslagen. Als een bom, kun je wel stellen: de krater is 180 kilometer breed (we raden je zeker aan om de Chicxulubkrater eens te Googlen, want dan kom je een leuke easter egg tegen). Het is ook niet zomaar een meteoor geweest: het is de meteoor die hoogstwaarschijnlijk een einde heeft gemaakt aan alle dinosaurussen.

Het belang van zo’n NEOWISE-achtig project is er dus zeker, en er zijn naast de Neowise dan ook veel andere instrumenten om dit soort dingen in de gaten te houden. We zijn met het stoppen van deze Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer dus zeker niet aan ons lot overgelaten. Hoewel, als een meteoor maar groot genoeg is zijn we dat natuurlijk alsnog wel. In ieder geval begon de Neowise-telescoop inmiddels zo laag in zijn baan te zijn gaan hangen, dat het niet langer bruikbare data kan geven. Waarschijnlijk eindigt het in 2009 gelanceerde hoogstandje als een vallende ster: of, om het iets minder poëtisch te zeggen: een stuk schroot dat eind dit jaar opbrandt in de atmosfeer.