NASA en SpaceX zouden ruimtepuin onderschatten

NASA en SpaceX hebben grote plannen in de ruimte, maar daarin zouden de bedrijven ruimtepuin onvoldoende meenemen. De Amerikaanse Aerospace Corporation zegt dat deze organisaties veiligheid helemaal niet zo hoog in het vaandel hebben staan. Het gaat daarbij niet alleen om de veiligheid van mensen in de ruimte, of die de ruimte nog in willen, maar ook hier op aarde.

International Space Station

Op meerdere plekken is dit jaar al van alles neergekomen uit de ruimte. We schreven eerder al over het gezin in Florida dat een stuk ruimtepuin van NASA dwars door hun dak heen kreeg, maar er zijn ook allerlei eigenaren van stukken land die melding maken van een flinke collectie ruimtepuin afkomstig van missies rondom het International Space Station. Er viel een 40 kilo wegend stuk van een SpaceX Dragon op een glampingresort en diezelfde Dragon had ook iets verloren dat in een stadje was neergekomen. Hoewel NASA verwachtte dat dit zou verbranden wanneer het de atmosfeer van aarde binnenkwam, is dit dus niet het geval.

De Aerospace Corporation denkt dat er meer onderzoek moet komen naar de invloed van de ruimtemissies op de aanwezigheid van ruimtepuin, maar ook op de invloed van ruimtepuin op de aarde. Vooral de manier waarop het valt zou hierop invloed kunnen hebben: is het stabiel, draait het constant, enzovoort. Vaak ontstaat ruimtepuin omdat het duur is om ruimtevaartuigen van extra brandstof en aandrijving te voorzien.

No. They did for early cargo Dragons but for Dragon 2 the trunk is jettisoned BEFORE the deorbit burn and left in orbit to make an uncontrolled reentry months later. As the Australian pictured below discovered when he found a huge chunk of trunk sticking out of the ground pic.twitter.com/BjJizrPOnf — Jonathan McDowell (@planet4589) November 1, 2023

Recycling

Er wordt de laatste tijd wel meer gerecycled, of in ieder geval meer plannen voor gemaakt, maar dat is slechts mondjesmaat. Dat terwijl er in Australië, Canada en de Verenigde Staten al van alles uit de lucht is komen vallen. Het is niet volledig nieuw dat dit gebeurt: sinds we naar de ruimte gaan komt het voor, maar zeker met al die private missies die eraankomen en sowieso die grote toename in ruimtereizen groeit het wel flink.

De reden dat er zo veel Dragon-puin naar beneden komt is omdat het werkt met een hitteschild om de bemanning of vracht veilig te stellen. Aan het einde van de missie werpt de capsule de slurf overboord en wordt er gewacht tot het uit de baan rond de aarde komt vallen. Het moet dan met een parachute in zee neerkomen, maar vaak is het helemaal niet goed te voorspellen en weten ze het pas op de dag van terugkeer dat wat aankomt. In sommige gevallen zegt NASA dat het helemaal zou opbranden, maar nu blijkt dus dat dat in de praktijk toch net even anders gaat.

Ruimtepuin

De kans dat er ruimtepuin op je hoofd valt is op dit moment kleiner dan 1 op 100 miljard, dus het is niet direct een groot gevaar voor mensenlevens, maar het lijkt er wel op dat NASA en SpaceX samen moeten gaan kijken hoe het nu precies zit, want met steeds meer meldingen en ook flinke stukken, is de kans dat het wel een keer verkeerd afloopt zeker wel aanwezig. Bovendien wordt het ruimtepuin er alleen maar meer op, en de kans op een foute afloop dus ook.