Ruimtepuin van NASA gaat dwars door huis heen

Het komt niet heel vaak voor dat ruimtepuin op aarde stort: vaak verbrandt het zodra het onze atmosfeer inkomt. Echter zal het aantal stukken ruimtepuin dat onze aarde bereikt waarschijnlijk wel gaan toenemen: ruimtepuin neemt in het algemeen toe. Hoe meer wij als mensen doen in de ruimte, hoe meer puin er ontstaat dat op een bepaald moment kans heeft terug te keren. Dit bijzondere stuk in Naples bewijst dat dus niet alles verbrandt. In ons artikel Kan ruimtepuin op je hoofd terechtkomen? schrijven we meer over hoe het zit met dat inkomende ruimtepuin.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples. Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son. Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

Ruimtepuin op aarde

Terug naar Florida, want wat heeft zich daar afgespeeld? Een fragment van rommel van het International Space Station is op een huis gestort en daar dwars doorheen gegaan. Het kwam zelfs bijna tegen iemand aan. Alejandro Otero is het ‘slachtoffer’ en hij schrijft: “Het lijkt erop dat een van de stukken Ft Myers hebben gemist en op mijn huis in Naples is neergekomen. Het ging dwars door het dak en door twee verdiepingen, raakte bijna mijn zoon.” Hij zegt dat in reactie op een expert die aangeeft dat er een onderdeel de atmosfeer was binnengedrongen tussen Cancun en Cuba.

De foto’s liegen er niet om, maar NASA is nog aan het onderzoeken of dit inderdaad deel uitmaakt van ruimtepuin van het ISS of niet. De massa van dit slechts 1 kilo wegende onderdeel was gigantisch: 2600 kilogram maar liefst. Het gaat om een batterij die het ISS niet meer nodig had: in totaal werden er 9 stuks weggedaan in een soort ton ter grootte van een flinke auto. Er werd ingeschat dat de boel wel zou verbranden in de atmosfeer, maar in ieder geval is er één deel dat toch heeft weten te ontkomen.