Het regent ruimtepuin: ditmaal van Elon Musk

We horen het de laatste tijd steeds vaker, stukken ruimtepuin die op aarde belanden. Nu ook weer, want in Australië is ruimteafval van SpaceX neergestort. Elon Musks ruimtebedrijf heeft op 9 juli de brokstukken van een SpaceX Crew-1 terug naar aarde zien komen, waaronder deze scherf die groter is dan een gemiddelde deur.

Het ruimtepuin kwam neer in de Snowy Mountains, 400 kilometer zuidelijk van Sydney. Gelukkig is het niet op iemand neergekomen, maar dat had wel kunnen gebeuren. Het gevaar van dit soort ruimtepuin zit hem niet alleen in het crashen op een mens of bijvoorbeeld een weg waardoor gevaarlijke situaties ontstaan, het kan ook gevaarlijk zijn om ruimtepuin bijvoorbeeld aan te raken. Er is zelfs een speciale afvalhotline in het leven geroepen bij SpaceX, zodat mensen hier naartoe kunnen bellen en het puin verder zelf met rust laten.

De trap is onderdeel van de Lange Mars 5B-draagraket en komt met een noodvaart op ons af. Sterker nog, er zijn al delen neergestort in Indonesië en Maleisië. Helaas is niet elke ruimteorganisatie even zorgvuldig als het gaat om zijn afval. SpaceX laat zijn raketten bewust naar aarde terugkeren, maar Chinezen zijn daar helemaal niet op eenzelfde manier mee bezig.

Ondertussen is het ook nog maar afwachten waar de restanten van een trap van 21.000 kilo zullen neerkomen. Dit gevaarte is gemaakt door de Chinezen en is onderdeel van een lancering voor Tiangong, het ruimtestation dat het land momenteel ijverig aan het bouwen is. Heel goed, maar het ruimtepuin is minder.

Bij elke botsing in de ruimte ontstaan er meer kleinere stukken en die reizen met een noodvaart oor de ruimte. Het geluk is dat veel rommel het door de hitte van het terugkomen in de dampkring vaak niet haalt en helemaal opbrandt, maar we horen tegelijkertijd steeds vaker verhalen over ruimteval dat helemaal niet is opgebrand en vrij ongecontroleerd terug kan komen op onze planeet.

Tegelijkertijd kun je je afvragen hoe bewust en duurzaam SpaceX er echt mee bezig is: het wil ook duizenden satellieten in de baan rond de aarde brengen en dat gaat niet altijd van een leien dakje. Bovendien is er ook nog die Tesla-auto die ergens in de ruimte zweeft, waardoor zeker niet kan worden gezegd dat SpaceX altijd zo duurzaam probeert te zijn. Bovendien is het probleem van ruimteafval dat het zich alleen maar vermenigvuldigt.

Gevaar voor Azië

Volgens een nieuwe studie gebaseerd op 30 jaar aan satellietdata en rekenkundige modellen, is de kans groot dat in de komende tien jaar gewonden gaan vallen door ruimtepuin. Het zou dan vooral om landen als Indonesië, Bangladesh en Nigeria zijn, waar de kans op een neerstortend raketonderdeel drie keer zo hoog is als in New York, Beijing of Moskou. Wel wordt het risico steeds groter.

De tien jaar na het aankomende decennium zou het risico met 10 procent omhoog gaan. Op dit moment hoef je je echt geen zorgen te maken dat er ruimtepuin op je kruin terechtkomt: nog steeds is de kans enorm klein. Echter zijn er zoveel organisaties actief in de ruimte en worden er nog steeds fouten gemaakt, komen er ongelukken voor, enzovoort, wardoor we de kans dat het wel gebeurt laten toenemen.

Daarom werken veel ruimteorganisaties aan raketten die bijvoorbeeld terug kunnen komen naar aarde om te worden hergebruikt en zijn er robotarmen in de maak die ruimteafval moeten grijpen. Maar, wat gebeurt er met de troep die nu eenmaal wel op aarde neerkomt en zouden daar boetes op moeten staan? Het is immers afwachten tot er iemand gewond raakt. De vraag is wel, gaat SpaceX zijn ruimtepuin nog opruimen? Niet vaak is er in Australië zo’n groot stuk gevonden. Gelukkig zonder mens eronder, maar hoe langer we doen wat we nu doen in de ruimte, hoe groter dat risico wordt.