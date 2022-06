International Space Station wijkt uit voor Russisch ruimtepuin

Ruimtepuin is een steeds groter wordend probleem. Of eigenlijk, steeds kleiner wordend groot probleem. Stukken afval gieren op hoge snelheden door de ruimte en botsen tegen alles aan wat in hun pad komt. Dat heeft niet alleen als resultaat dat het kapot gaat en nog meer kleine deeltjes worden: die deeltjes gaan op hun beurt ook steeds sneller. Levensgevaarlijk dus, zo ervaren ook de mensen van het International Space Station. Zij moesten dit weekend uitwijken voor ruimtepuin uit Rusland.

Het International Space Station moest er zelfs voor uitwijken, schrijft NASA : “De Progress 81-stuwraketten van het International Space Station vuurden 4 minuten en 34 seconden af in een Pre-Determined Debris Avoidance Manoeuvre (PDAM) om de complexe en extra afstand te creëren tot het voorspelde spoor van een fragment van Russische Cosmos 1408-puin. De bemanning was nooit in gevaar en de manoeuvre had geen invloed op de operaties van het station.”

De ruimte is geen eigendom van iemand, waardoor alle landen enigszins naar hartenlust vanalles de lucht in kunnen schieten. Er zijn wel afspraken gemaakt tussen landen, maar Rusland en China zijn vaker geneigd om te doen wat ze willen. Zo deed Rusland een test met een anti-satellietwapen. Met succes: de Kosmos 1408-satelliet die het op het oog had, was kapotgegaan. De gevolgen zijn echter groot: meer dan vijftienhonderd stukken afval gaan nu op hoge snelheid door de ruimte. Iets wat ook problemen veroorzaakt op aarde.

Ruimtestation ISS

Werd de manoeuvre niet uitgevoerd, dan zou het fragment binnen 800 meter van het ruimtestation langskomen. Dat was niet direct een botsing geweest, maar er hoeft maar iets kleins te veranderen waardoor dat wel zou zijn gebeurd. Bovendien geldt voor alles in de ruimte dat het heel kwetsbaar is: omdat alles op zulke hoge snelheid plaatsvindt is zelfs een klein losgeraakt boutje al een soort kogel die alles kan doorboren en mensenlevens in gevaar kan brengen. Ruimtepuin kan in de lage baan rond de aarde wel 26.000 kilometer per uur gaan.

Ruimtepuin is al het puin dat door mensen de ruimte in is geschoten. Het is niet letterlijk afval van de aarde, maar bijvoorbeeld satellieten die niet goed konden worden geplaatst en nu maar rondzwerven in de ruimte. Het zijn inmiddels al meer dan een half miljoen brokstukken die rond onze aarde cirkelen. Er wordt verschil gemaakt in de grootte van het ruimtepuin. Die half miljoen stukken zijn groter dan 1 centimeter, dus dat kunnen bouten zijn, maar ook een satelliet die tonnen weegt. Er is ook ruimtepuin dat maar een paar millimeter groot is, maar zelfs een verfschilfer kan schade berokkenen.