​Toch weer een ruimte-ruzie tussen de VS en Rusland

Brokstukken rondom het ISS

Het ISS moest maatregelen nemen om te zorgen dat er geen brokstukken tegenaan kwamen. Niet bepaald een ideale situatie. Sowieso is het niet wenselijk om nog meer ruimtepuin te creëren: er zouden maar liefst vijftienhonderd grote stukken en nog een ontelbare hoeveelheid kleinere stukjes afval zijn ontstaan: die gaan alleen maar sneller door de ruimte vliegen en vernietigen alles in hun pad. Hoe meer ruimteafval, hoe moeilijker het straks voor ons op aarde is om naar andere plekken in ons heelal te gaan.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten is not amused, zeker omdat de astronauten en kosmonauten op het ruimtestation nu in gevaar zijn gekomen. Overigens bevinden zich nog steeds Russen (want kosmonauten) op het station, dus het is niet alleen maar een Amerikaans feestje. Er zitten naast vier Amerikanen één Duitser en twee Russen op het station. Zij moesten allemaal in een ruimtevaartuig plaatsnemen dat bestaat om ze naar Aarde terug te brengen. Nu waren ze er vast gaan zitten om te schuilen tegen het puin: kortom, het International Space Station was in groot gevaar.