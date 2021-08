​Mieren en nog een robotarm onderweg naar ISS dankzij SpaceX

Elon Musk, die een paar dagen geleden nog naar Twitter greep om te klagen over alle rechtszaken die ‘zijn’ SpaceX aan de broek krijgt van Amazon-pensionado Jeff Bezos, heeft wat te vieren. De lancering van een nieuwe SpaceX-dragon vanmorgen is goed gegaan.Aan boord? Een heleboel mieren en een robotarm, schrijft AP.

International Space Station Het is een bijzonder boodschappenlijstje dat SpaceX kreeg voor het International Space Station (ISS). In de Dragon-capsule zitten goederen van allerlei verschillende organisaties. De scoutingorganisatie Girl Scouts uit de Verenigde Staten (bekend van de koekjes) hebben bijvoorbeeld levende mieren aangeleverd, waarmee de astronauten op het spacestation onderzoek kunnen doen. Een ander interessant object dat deel uitmaakt van de missie naar ISS is een robotarm. Laatst was al de Nederlandse robotarm naar het ruimtestation gestuurd (en na een spannend installatieprobleem toch veilig en wel geïnstalleerd). Ditmaal is het een robotarm van Japanse komaf, gemaakt door techbedrijf GITAI.

Robotarm Het doel van de robotarm is om de bemanning van het ISS te helpen met standaard dagelijkse klusjes, zoals schroeven aandraaien. Dat is niet alleen fijn voor de astronauten, maar ook voor GITAI, dat wil testen of het de robotarmen ook kan maken voor de reparatie van satellieten in de ruimte. De Dragon is vanuit het Kennedy Space Center gelanceerd met een hergebruikte Falcon 9-raket. Een dagje later dan gepland, vanwege het weer (dat duidelijk niet alleen bij de Belgische formule 1-race roet in het eten gooide). Naast de robotarm en de mieren neemt Dragon zaden en planten mee, plus voedsel voor de ISS-bemanning.

SpaceX en NASA Het is de 23ste keer dat SpaceX een vlucht uitvoert voor NASA. De twee bedrijven werken sinds 2011 samen om bemanningsleden en goederen naar het ruimtestation te brengen. Maandag moet de ‘bestelling’ aankomen op het ISS. In totaal is er 2.170 kilo aan goederen aan boord. Wij zijn vooral benieuwd naar het andere project van SpaceX, namelijk zijn Starship. Dit is de grootste en krachtigste ruimteraket ooit. Later dit jaar gaat deze een testvlucht doen, maar wanneer, hoe en wat is nog onbekend.