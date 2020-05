​Omhoog kijken vanavond: Elon Musks Crew Dragon vliegt voorbij

De ruimterace blijft toch een interessant onderwerp. Gaan we inderdaad ooit naar Mars? Kunnen we als toerist naar de Maan? En: welk bedrijf zal de race winnen. De nogal aanwezige Elon Musk wil dat met zijn SpaceX maar al te graag. Zo cirkelen straks twee Amerikaanse astronauten rondom de wereld. Je kunt ze zien. Vanavond, boven Nederland.



Crew Dragon

De Crew Dragon van SpaceX zal 22 minuten nadat hij vanaf Cape Canaveral (Florida) is gelanceerd langs Nederland gaan. Dat is naar verwachting rond 5 voor 11. Gelukkig is de zon op dat moment al een uurtje onder, waardoor het gevaarte goed te zien moet zijn. Kijk om hem te zien in zuidelijke richting. Het is natuurlijk maar een stipje, waardoor je misschien denkt dat je een ster ziet, maar het is zeker de moeite waard om vanavond even naar buiten te gaan. Gewoon met het blote oog kijken: een telescoop is niet nodig.

De Crew Dragon beweegt zich daarna weer snel in oostelijke richting, want het is de bedoeling dat hij eindigt bij het ISS (International Space Station). Een spannende lancering, want het is voor het eerst in negen jaar dat er een Amerikaanse ruimtevlucht met mensen aan boord wordt gelanceerd. De laatste keer was in 2011 toen NASA zijn Space Shuttle lanceerde. Bijzonder ook, dat het ditmaal niet een staatsbedrijf is, maar een commercieel bedrijf.