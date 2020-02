SpaceX stuurt mensen op vakantie naar de baan om de aarde

Waarom naar de Malediven gaan, als je ook naar Orbit kan? De baan om de aarde is op dit moment alleen het terrein van ruimte-organisaties, maar als het aan SpaceX ligt dan gaan eind 2021 al burgers die kant op.



Space Adventures

Er kunnen in totaal vijf aardbewoners naar de hoge baan om de aarde en het is ook echt de bedoeling dat ze heel aarde rond gaan. Ze zweven straks op ongeveer 1.000 kilometer hoger. Dat is ongeveer twee tot drie keer hoger dan het International Space Station. Samen met Space Adventures heeft het een samenwerking aan te gaan om dat avontuur ook daadwerkelijk op poten te zetten. Space Adventures heeft vaker dit soort spannende reizen georganiseerd. Zo heeft het bijvoorbeeld reizen georganiseerd naar het International Space Station via de Soyuz-raket van Rusland.

Maar ja, de vraag is natuurlijk wat zo’n retourticket kost. Daar wil Space Adventures helaas nog niets over zeggen. Ook zullen de ruimtetoeristen zich waarschijnlijk moeten voorbereiden zoals astronauten ook doen, maar daarover doet Space Adventures ook geen uitspraken. In ieder geval vliegt het gezelschap straks in een voor mensen goedgekeurde versie van het Dragon ruimtevaartuig van SpaceX.

SpaceX

SpaceX is op zijn beurt al jaren druk doende met de nieuwe versie van de Dragon. Het heeft namelijk met NASA een samenwerking om astronauten van en naar het ruimtestation ISS te brengen. Dat is nieuw, want eerder bracht het met de Dragon alleen leveringen van objecten, dus om het ruimtevaartuig ook geschikt te maken voor mensen, dat kost tijd. Het heeft ook nog een ander project om zich druk om te maken, want het is nog steeds van plan om de Japanse miljonair Yusaku Maezawa rond de maan te laten gaan.

Virgin Galactic en Blue Origin zijn ook bezig met ruimtetoerisme. Virgin en Blue Origin willen vanaf later dit jaar mensen vooral in de ruimte brengen om de gewichtsloosheid te ervaren. Hiervan is de ticketprijs wel bekend: zo’n 200.000 euro. Ondertussen gaat ook de race rondom Mars onverminderd door. Het is de vraag of SpaceX’s samenwerking met NASA daarin juist zal helpen, of dat het teveel afgeleid is om zich nog te storten op die spannende plannen rondom de rode planeet.