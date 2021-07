​Ongelukje op het ISS bij installatie Russische Nauka: alles OK

De Nederlandse robotarm die deel uitmaakt van de Russische Nauka-module is succesvol geïnstalleerd op het International Space Station (ISS). Dat ging echter niet zonder slag of stoot.

Nederlandse robotarm De missie was om de Russische Nauka-module met zijn Nederlandse robotarm veilig en wel te installeren. Dat ging goed, maar toen de module eenmaal vastzat, gaf de Nauka uit het niets gas. Hierdoor verloor het ISS zijn oriëntatie. Inmiddels is het weer in orde. Het ISS is zo’n 45 graden uit zijn oriëntatie gegaan, maar gelukkig konden andere stuwraketten de boel herstellen. Interessant detail is dat die stuwraketten geen deel uitmaken van het ISS zelf. Het waren de raketten van Progress 78, een vrachtschip dat is gekoppeld aan het station. Dat is namelijk hoe het station regelt dat hij hoger komt te liggen. Ook kan het deze vrachtschepen gebruiken om zichzelf weer te herstellen als het niet meer recht is. Precies zoals het nu het geval.

International Space Station Op dit moment zijn er zeven astronauten op het International Space Station. Het is een samenwerking tussen verschillende ruimtevaartorganisaties: NASA, JAXA, ESA en Roscosmos. Gelukkig zijn deze zeven helden op dit moment weer veilig. Ze kunnen echter niet te lang genieten, want er moet gewerkt worden. Er moet boven water komen wat er in de Nauka gebeurde dat hij zomaar alsnog zijn stuwraketten inzette. Bovendien staat er een missie op poten waardoor het extra belangrijk is dat het ISS recht blijft. De onbemande Starliner moet namelijk van en naar het ISS vliegen om te kijken of dat op veilige manier kan. Daarvoor moet eerst die glitch van Nauka boven tafel zijn. Het heeft al eerder problemen gehad, want onderweg naar het ruimtestation faalden de motoren, waardoor het enige tijd onzeker was of de Nauka het ISS wel zou bereiken.

Russische Nauka Nauka is er bovendien niet voor niets: het is een wetenschappelijk lab dat de astronauten bovendien kunnen gebruiken als dock voor een ruimtevaartuig en als luchtsluis voor als de astronauten een ruimtewandeling gaan maken. Nauka zorgde er wel voor dat de module Pirs uit Rusland moest wijken. Deze is losgekoppeld van het station en zal waarschijnlijk verbranden. Het komt niet vaak voor dat het ISS een gedeelte loslaat.