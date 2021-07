​Nederlandse European Robotic Arm binnenkort naar ISS

Op 21 juli gaat het duurste ruimteproject uit Nederland ooit de ruimte in. Het gaat om de European Robotic Arm die naar ruimtestation ISS gaat. Het is niet alleen een prijzig project, maar ook een langlopende: Dit is al 35 jaar in the making.



European Robotic Arm

Het is geen klein armpje, maar een apparaat van elf meter lang. In tegenstelling tot een menselijke arm heeft het robotische ruimte-exemplaar zeven gewrichten. Het is een bijzonder apparaat, want hoewel hij zo groot is, kan hij op de 5 millimeter nauwkeurig worden bestuurd. Hij kan wel tien centimeter per seconde bewegen. Dat moet ook wel, want hij moet aan het werk: de bedoeling is om onderdelen van een Russische labmodule te installeren.

Eigenlijk is de robotarm in die zin wel een soort astronaut, want hij zorgt ervoor dat er minder ruimtewandelingen nodig zijn. Deze wandelingen, zoals je bijvoorbeeld hebt kunnen zien in de film Gravity, gaan gepaard met de nodige risico’s. Bovendien kosten ze relatief veel geld. De robotarm is dus een essentieel verlengstuk van de bemanning.