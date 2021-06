​Astronaut worden? Duizend Nederlanders melden zich aan

Er was een vacature voor Europees astronaut bij ruimteagentschap ESA. Hoewel veel mensen als ze klein zijn dromen van een baan als astronaut zijn er mar een paar ‘lucky few’ die het ook daadwerkelijk worden. Hoewel de meeste mensen als ze ouder worden andere dromen en doelen krijgen, zijn er toch veel mensen die een baan als astronaut overwegen. In heel Europa meldden maar liefst 22.589 mensen zich aan, waarvan 998 Nederlanders.

Vacature: astronaut

Onder de aanmeldingen bevinden zich een kwart vrouwen. Onze zuiderburen zien een astronautenleven ook wel zitten, want vanuit België zijn 1019 aanmeldingen gekomen. Dat is erg veel en goed nieuws. NASA stuurt binnenkort ook een vrij groot aantal vrouwen op Maan-missie. Er wordt niet vaak een astronautenselectie gedaan, want de laatste was in 2008.

Toen was de ruimte aanzienlijk minder populair, want er waren toen slechts 8413 aanmeldingen. Er werd toen ook in de media minder geschreven over de ruimte. Private bedrijven als Virgin en SpaceX maken het heelal tegenwoordig ook een veelbesproken onderwerp: vooral in de race om Mars.