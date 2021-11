​Waarom NASA een asteroïde wil verplaatsen

Nu de Maanmissie is uitgesteld, heeft NASA blijkbaar tijd over. Grapje natuurlijk, maar het heeft wel een ander belangrijk project om op te pakken. Het gaat testen of het astroïden in een andere baan kan krijgen, zodat ze bijvoorbeeld een botsing met de aarde kunnen voorkomen.

Armageddon in het echt Ken je de film Armageddon nog? Hierin komt NASA erachter dat er een mega-asteroïde over ruim twee weken met aarde in botsing komt, als ze er niets aan doen. De oplossing? Naar het gevaarte toe en er een gat in boren, dat dichten met kernlading en opblazen. Allemaal zodat de aarde en de mensheid in orde blijft. Een enorm dramatische film, want die arme astronauten die de missie moeten voltooien, worden enorm gemist door hun vrouwen. Dat drama is waarschijnlijk wat kleiner in de echte missie, want NASA wil in eerste instantie alleen testen of het inderdaad in staat is om zo’n bol kwaad de andere kant op te sturen. Dat gaat het echter niet op de Armageddon-manier doen. Het gebruikt er zelfs geen mensen voor en dat is maar goed ook. Het idee is om een ruimteschip dat ongeveer zo groot is als een flinke Amerikaanse koelkast te boren in een asteroïde van 230 x 230 meter.

NASA's project DART Het klinkt nu al alsof dat niet gaat lukken, maar bij NASA werken uiteraard slimmere mensen die hebben bedacht hoe dat in zijn werk moet gaan. De missie, DART (Double Asteroid Redirection Test) start op 23 november en moet zorgen dat Dimorphos een andere kant op wordt gestuurd. Niet dat die nu op aarde afgaat, maar daarom is dit ook maar een test. Het voordeel is dat alles in de ruimte op zo’n hoge snelheid gaat, dat je zelfs met een klein tikje al kunt zorgen dat een ruimtesteen op een heel andere plek belandt dan hij eigenlijk zou belanden. DART zal rond 1 oktober 2022 tegen Dimorphos aanbotsen, op ongeveer 6,8 miljoen mijl van aarde. Het gaat er vervolgens om dat we te weten komen hoe ver we hem een tikje hebben gegeven en welke invloed dat heeft. De botsing is op 24.000 kilometer per uur, dus hopelijk weet NASA daar goede beelden van vast te leggen. Het belooft ook voor een heleboel ruimtepuin te zorgen. Wat ook wel weer een voordeel heeft, want ook veel van die deeltjes kunnen hopelijk worden waargenomen door astronomen voor verder onderzoek.

Een asteroïde naar aarde Je kunt trouwens rustig ademhalen: er komt de eerstkomende tijd nog geen dodelijke asteroïde onze kant op, maar het zal ongetwijfeld een keer voorkomen en dan kun je maar beter enigszins voorbereid zijn. Waarschijnlijk worden er nog veel asteroïden gevonden in de komende decennia: astronomen weten tegelijkertijd dat er duizenden flinke jongens onvindbaar zullen blijven. Grappig genoeg kunnen we wel zeggen hoeveel we er wel hebben gelokaliseerd, namelijk 90 procent (maar die zijn dan ook veel groter -ongeveer 800 meter- dan de kleinere asteroïden waar de astronomen naar verwijzen).