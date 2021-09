Wat NASA te maken heeft met onderzoek naar klimaatverandering

Als er een bedrijf is dat een goed beeld kan schetsen van klimaatverandering, dan is het NASA wel. Niet iedereen begrijpt altijd de link: wat moet een ruimte-organisatie precies met aarde doen, staren die niet alleen maar naar boven? Totaal niet, want als er een organisatie is met veel klimaatwetenschappers in dienst, dan is het NASA wel. En juist door de aarde van boven te bekijken, kun je veel te weten komen over onze groenblauwe planeet. Dit is hoe NASA te werk gaat.



Klimaatverandering

Klimaatverandering betekent niet dat het weer een keer anders is, maar dat het weer structureel verandert. Als er bijvoorbeeld ineens ergens veel regen valt in een jaar, terwijl het normaal vrij droog is, en andersom. Ook is klimaatverandering de verschuiving van het weer: zomerse zon in september of oktober bijvoorbeeld. Klimaatverandering kan miljoenen jaren in beslag nemen, maar het kan ook versnellen.

Dat laatste is op aarde waarschijnlijk het geval door bijvoorbeeld toedoen van de mens. Niet iedereen is het hiermee ‘eens’, want er wordt gedacht dat we nu in een natuurlijke verschuiving in klimaat zitten. Ook kan de uitspatting van een vulkaan bijvoorbeeld zorgen voor klimaatverandering.