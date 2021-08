​Missie klaar: dit nu het plan met de Chinese Marsrover

Terwijl wij hier op aarde het leven weer oppakken na een fijne zomervakantie, zijn er op Mars zowel Marsrovers van NASA aan het rondscheuren als van CNSA. CNSA is de Chinese ruimte-organisatie en zijn Marsrover Zhurong is net klaar met zijn missie. Wat is de volgende stap?

Datzelfde lot is de Zhurong beschoren. Hij is in mei in Utopia Planitia geland op Mars en reed daar een kleine kilometer om analyses te doen. Het karretje is nog steeds volledig opgeladen, in een uitstekende staat en is dus waarschijnlijk nog zeer bruikbaar om verder onderzoek te doen. We zijn benieuwd wat hij vindt, want Utopia Planitia staat bekend als het gedeelte waar ooit een oceaan is geweest en zelfs ijs te vinden zou zijn, diep in de grond. Kortom: is er leven (geweest)?

Het apparaat moest ongeveer drie maanden onderzoek doen naar het oppervlak van Mars en gaat daar nu de missie voorbij is, gewoon mee door. NASA heeft ook eenzelfde idee bij zijn Mars-praktijken. De helikopter Ingenuity bijvoorbeeld, die heeft al tien vluchten gedaan en NASA had nooit verwacht dat hij het zo lang zou uithouden. Het is dus nu gewoon testen en kijken hoe lang hij nog heel blijft.

Meneer van Aarde wacht op antwoord

We moeten af en toe wel even wachten op antwoord, want er zijn elektromagnetische velden die ervoor zorgen dat Zhurong tijdelijk de connectie met aarde verliest. Verder is er al heel veel data richting aarde gestuurd, waardoor onderzoekers de kans hebben om meer te weten te komen over de rode planeet. Dat zijn wel flinke bestanden: er is al 10GB aan wetenschappelijke informatie naar onze planeet gestuurd. Dat wordt gedaan via een orbiter die boven de locatie van Zhurong vliegt om de boel te kunnen doorsturen.

Het is allemaal ruwe data, dus voordat hier grote conclusies aan worden verbonden, zal nog even duren. Uiteraard zitten er veel wetenschappers klaar om met de informatie aan de slag te gaan, maar zeker met iets belangrijks zoals leven op een andere planeet moeten de onderzoekers uiteraard het zekere voor het onzekere nemen. Van NASA hebben we nog weinig vernomen op dat gebied, maar dat onderzoekt sowieso een ander deel van Mars. Hoewel, er was natuurlijk dat gesteente dat van kleur was veranderd... Wordt hopelijk vervolgd.