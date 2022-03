Raket crasht op de maan: niet van SpaceX

Wat al een tijdje werd verwacht, dat is gebeurd. Er is een ‘dode raket’ op de maan gecrasht. In eerste instantie werd gedacht dat het ging om een onderdeel van SpaceX , maar het blijkt te gaan om een onderdeel van de Chinese Chang’e 5-T1-missie. Aangezien China het ontkent, blijkt dus maar weer hoe moeilijk het is om ongeleide projectielen te identificeren.

Het enige jammere is dat het precies gebeurde aan de donkere kant van de maan, waardoor wetenschappers enerzijds gelijk hebben gekregen toen ze weken geleden hun voorspelling deden. Anderzijds betekent die impact aan de donkere zijde wel dat telescopen of ruimtevaartuigen het niet hebben kunnen waarnemen. Wat de impact is, dat weten we dus nog helemaal niet.

Lunar Reconnaissance Orbiter

Helaas zijn er geen beelden van hoe de raket insloeg, maar als we even geduld hebben, dan kunnen we straks wel zien wat de nasleep is. NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter komt namelijk half maart in de juiste positie om er foto’s van te kunnen maken. Hij is neergekomen in de krater genaamd Hertzsprung en die is ongeveer zo groot als Engeland.

Hoe konden wetenschappers er toch zo naast zitten in denken dat het een onderdeel van SpaceX was? En is het wel van de Chinezen, aangezien zij het ontkennen? Veel wetenschappers zijn juist blij dat ze hebben kunnen zien dat het om een Chinese raket ging en dat ze zo goed de impact in kaart kunnen brengen met computeranimaties. Ze zien het wel aan iets heel specifieks: het type verf dat is gebruikt door SpaceX en de Chinezen.