NASA gaat naar de zuidpool van de maan

In 2023 gaat de NASA weer naar de maan. Dat was al bekend. Het wordt een onbemande missie van de zogenoemde Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, VIPER. Het voertuig wordt door een Falcon-Heavy raket van SpaceX naar zijn bestemming gevlogen. Zoals de naam al deed vermoeden gaat deze Rover onderzoek doen in het poolgebied van de maan. Gisteren werd bekend waar de VIPER zal landen. In de Nobile Crater, vlak bij de zuidpool van de maan.

Een van de koudste plekken in ons zonnestelsel

Het zoeken naar een goede landingsplek was bepaald geen sinecure. Het zuidpool gebied van de maan is een van de koudste plekken in ons zonnestelsel met temperaturen die ver onder de -150 kunnen dalen. Onderzoek op de grond, door onbemande voertuigen heeft daar nog niet eerder plaatsgevonden. Het gebied werd wel vanuit de ruimte onderzocht met behulp van tele-sensoren. Onder andere door NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter en de Lunar Crater Observation and Sensing Satellite.

Met de data die tijdens die onderzoeken verzameld werden, hebben wetenschappers geconcludeerd dat er op de zuidpool van de maan ijs zal zijn op plekken die continu in de schaduw liggen. IJs dat al miljarden jaren oud is. Met die wetenschap, en gronding vooronderzoek, werd het bergachtige gebied ten westen van Nobile Crater gekozen als landingsplaats van VIPER. Mede omdat de bodem daar goed toegankelijk is voor een onbemand rijdend voertuig.