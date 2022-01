​NASA bevestigt: film Moonfall slaat nergens op

“Onze dichtstbijzijnde buurman is slechts 386.000 kilometer bij ons vandaan en heeft effect op het leven hier. Dit is waarom we blij zijn dat de maan stabiel in zijn eigen baan is.” Dat hoe de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA de ‘aanval’ opent tegen de film Moonfall . Wetenschappelijk gezien blijkt die film namelijk nogal uit de lucht gegrepen.

Echter blijkt de nieuwe film Moonfall wel heel extreem gedramatiseerd. Natuurlijk bedoelt NASA het met een knipoog, maar het schreef na de tweet over de stabiele baan van de maan: “No offense, Moonfall.” Moonfall is gemaakt door Roland Emmerich, bekend van Independence Day, dus dat je er een rampenfilm van kunt verwachten moge duidelijk zijn. Het verhaal in de flick is duidelijk: wat als de maan helemaal niet in zijn veilige baan bleef, maar naar ons op aarde kwam toegesneld?

Als je een science-fictionfilm kijkt met vrienden, dan is er altijd wel iemand bij die de jas van de wetenschapper aantrekt en even haarfijn gaat uitleggen wat er allemaal niet kan. “Er is geen geluid in de ruimte!” Hoewel het soms vermakelijk kan zijn, is het ook een beetje irritant wanneer iemand je steeds uit je film trekt. Bovendien weet je zelf ook wel dat films vaak ietwat gedramatiseerd zijn.

Halle Berry van NASA

In de film speelt Halle Berry een topvrouw bij NASA, die ook nog eens astronaut was. Het is aan haar om de aarde te redden van een crash met de maan. Er komt onder andere een oude spaceshuttle aan te pas en volgens de regisseur is het allemaal gemaakt onder het toeziend oog van NASA-experts. Natuurlijk zijn er vast wel dingen die wel kloppen, maar in het algemeen is het hele feit dat de maan ineens in volle vaart op ons af komt voor het einde van de wereld zeer onwaarschijnlijk.

In ieder geval is het leuk om de thread op Twitter te lezen, want de ene na de andere discipline binnen NASA bemoeit zich ermee. Zo komt ter sprake hoe snel de maan eigenlijk draait en dus beïnvloed hoe lang onze dagen duren, hoe de maan alles te maken heeft met eb en vloed en dat we dan geen eclipse meer hoeven te verwachten, als de maan uit zijn baan gaat. Kortom, die maan is niet zomaar een stuk steen in de lucht. Hopelijk binnenkort helemaal niet meer, als NASA aan zijn Artemis-missie gaat beginnen.