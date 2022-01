Amerika wil ruimterace winnen door maansteen te smelten

Er is een gigantische ruimterace bezig. Niet alleen Amerika tegen Rusland of China, maar ook private bedrijven strijden om ruimtesucces. Het gaat om de maan , het gaat om mars, en wie weet wat de James Webb-telescoop nog gaat vinden waarover ook weer kan worden gestreden. De Verenigde Staten hebben een nieuwe troef in deze ruimterally: de optie om maansteen te smelten.

Lunar Resources

In een interview met ArsTechnica zegt Elliot Carol, de CEO van Lunar Resources: “Dit soort dingen is precies wat Amerika nodig heeft om de leider te blijven in de ruimte.” Lunar Resources is het bedrijf dat een apparaat ontwikkelde om maansteen te smelten. Het plan erachter is om waardevolle metalen van de maan te mijnen. Of, om met de woorden van Carol te spreken: “Er liggen allemaal waardevolle metalen op de maan, te wachten tot ze worden toegeëigend.”

Waar we nu mee bezig zijn, dat is kijken wat de maan ons allemaal kan brengen. De reden hiervan is dat NASA meerdere maanmissies wil starten (de zogeheten Artemis-missies), waarbij het handig zou zijn als we bepaalde bronnen van de maan kunnen gebruiken. Zo wordt er gekeken of de kraters die in de schaduw liggen kunnen worden gebruikt voor bronnen om de raketten aan te drijven. Lunar Resources denkt echter dat er ook veel te halen is uit het regoliet. Regoliet is het grijze, losse gesteente dat op de maan ligt.