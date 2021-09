​Gezocht: auto die in staat is om op de maan te rijden

De kans is klein dat je gewoon een Hummer of een Ford F150 richting de maan kan schieten: er moet echt een aparte wagen worden gebouwd die geschikt is voor de ruimte buiten onze aarde. De originele maanbuggy kwam in actie op de Apollo 15-missie en deed dat erg goed: door het autootje werden er 10 keer zoveel monsters genomen als wanneer je dat allemaal te voet moest gaan verzamelen.

Astronauten hebben al een stap gezet op de maan , zelfs een klein sprongetje gewaagd en rondgereden in elektrische wagentjes (Lunar Rover Vehicles). NASA wil ze dat laatste graag meer zien doen. Rijden! Lekker met een maanwagen over de maan karten, dat ziet het ruimtebedrijf helemaal zitten voor zijn astronauten. Het is daarom op zoek naar bedrijven -specifiek Amerikaanse bedrijven- om zo’n maanwagen te bouwen.

NASA bouwt natuurlijk al decennia allerlei apparaten die vervolgens de ruimte in komen. Soms komen ze terug, maar soms zijn ze bedoeld om ofwel in de ruimte te blijven, ofwel te verbranden bij binnenkomst van onze atmosfeer. Dat bouwen gebeurt echter ook door partners. Op dit moment is NASA op zoek naar een bedrijf dat een maanwagen bouwt.

NASA

Waarom niet gewoon die originele Lunar Rover Vehicles inzetten, zou je denken. Wel, die dateren inmiddels alweer van decennia geleden en zijn niet meer zo geschikt voor dit tijdperk. NASA heeft andere wensen, want het wil langetermijnverkenningen doen op de maan. Het is dan ook van plan om lang te shoppen voor hun nieuwe maanbolide, want, zo meent het: “De meeste mensen doen veel onderzoek voor er een auto wordt aangeschaft, dus dat doen wij ook als we een modern ruimtevoertuig willen dat door de industrie wordt geleverd.”

De maanwagenfabrikant moet er rekening mee houden dat de rover niet afgesloten mag zijn en dat er mensen met ruimtepak en al in plaats moeten nemen. De wagen moet minimaal 10 jaar meegaan en bestand zijn tegen de koude nachten op de maan. Ook belangrijk: hij moet op afstand bestuurbaar zijn, zodat hij ook van buitenaf kan worden gestuurd naar plekken die bijvoorbeeld voor mensen misschien minder geschikt zijn. We zijn benieuwd met welk bedrijf NASA in zee gaat en met welke Artemismissie het apparaat meegaat: de eerste is voorals nog later dan verwacht.. Mede door Blue Origin.

De Tesla die vriend Elon Musk in de ruimte heeft hangen, is weliswaar Amerikaans, hij is blijkbaar toch niet helemaal geschikt.