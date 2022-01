​Er is water op de maan: betekent dat per se leven?

We hebben het eerder al gezien, maar nu ook gevoeld. Tenminste, nog niet de mens, maar wel de Chinese maanrover. Je zou door het geweld van NASA, SpaceX en ESA soms bijna vergeten dat er ook ruimtesuccessen zijn van China, maar dit is er wel degelijk een. Voor het eerst weet een apparaat op de maan contact te maken met het water aldaar. Maar, betekent water niet automatisch dat er leven mogelijk is? Zo zit dat.

Chang'E-5

We hebben dit contact met maanwater te danken aan Chang’E-5, die in 2020 op de maan landde in het gebied Oceanus Procellarum. Het is droog, maar er lag daar een steen die vol zat met water. Dit bleek uit metingen van het instrument. Op de website Science is te lezen dat het ook niet per se in een plas water is beland, maar het wel door zonlicht op te vangen dat wordt gereflecteerd door de maan kan zien welke mineralen er zoal in het maanoppervlak te vinden zijn. En dat bleek veel water te zijn in die specifieke steen.

Het is eerder gebeurd dat er water werd gezien op de maan, namelijk door maanorbiters van NASA en door stenen die zijn meegenomen naar aarde. Het is ergens ook wel logisch, want de maan heeft zoveel invloed op eb en vloed: daar moet toch ook wel water zijn? De kans is groot dat de steen die Chang’E-5 tegen het lijf liep afkomstig is uit het binnenste gedeelte van de maan, een beetje zoals lavastenen die na een vulkaanuitbarsting ontstaan.