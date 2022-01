​SpaceX bereikt de maan eerst door crashende raket

SpaceX bereikt de maan eerder dan het waarschijnlijk had gedacht en niet op een al te positieve manier. Over anderhalve maand stort een stuk ruimtepuin van SpaceX neer op onze maan. Het gaat om een raket die er een eigen wil op nahoudt.

Falcon 9-booster De Falcon 9-booster krijgt hierdoor eindelijk een laatste rustplaats, nadat deze zeven jaar door de ruimte zweefde. Softwareprogramma Project Pluto komt tot deze conclusie door voorspellingen te doen over waar dit 4.000 kilo zware stuk puin naartoe gaat. Hoewel de kans klein is dat de huidige apparatuur op de maan erdoor wordt geraakt, is het uiteraard niet ideaal dat er zo’n gevaarte op de maan afkomt. Nu zal het de maan niet zomaar uit zijn veilige baan halen, dus geen Moonfall-praktijken, maar dat een ‘afdankertje’ van de mens zo tot zijn einde komt, is niet bepaald het toonbeeld van goed met ons heelal omgaan. Het kan een krater doen ontstaan van wel 20 meter diep. De raket had ooit als doel om de DSCOVR-satelliet (Deep Space Climate Observatory) te transporteren naar de ruimte om daar foto’s te maken. De DSCOVR-satelliet is nog steeds in de ruimte aanwezig en maakt naast foto’s ook voorspellingen van zonnewinden. De raket had niet genoeg brandstof om naar huis te gaan en zwerft nu dus al zeven jaar (!) door de ruimte.

Crashen met 9.000 kilometer per uur De crash gaat volgens schattingen op 4 maart plaatsvinden en zal vrij langzaam gaan. De snelheid van de raket is enorm: maar 2,58 kilometer per seconde. Dat is meer dan 9.000 kilometer per uur. Vaak gaat ruimtepuin erg hard, omdat het naarmate het onderweg is steeds sneller gaat, helemaal als het gaandeweg tegen andere objecten aanbotst. De crash is niet te zien vanaf aarde, want de botsing is aan een andere kant van de maan. Als de voorspellingen van Project Pluto tenminste kloppen.

Data verzamelen We schreven al eerder dat ruimtepuin een groot probleem begint te worden, maar in dit geval komt er misschien wat zonneschijn na de regen. Wetenschappers zijn erg geïnteresseerd in de data die kan worden verzameld door de impact. Zo hopen ze de grond rondom de inslag te kunnen onderzoeken. Het is immers voor het eerst dat iets zo hard op iets anders botst en wij daar ‘getuige’ van zijn. Op aarde weten we inmiddels wat er dan gebeurt, maar over de maan weten we dat nog niet. Misschien komt er bovendien waarschijnlijk gesteente los dat weer in de maansteensmelter kan worden gestoken.