SpaceX plant een maanmissie die met cryptocurrency gefinancierd wordt

Dit weekend maakte SpaceX bekend dat de ruimtevaartorganisatie begin volgend jaar – in het eerste kwartaal van 2022 – naar de maan gaat. De maanmissie, DOGE-1 genaamd, wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Canadese Geometric Energy Corporation (GEC).

Eerste met cryptocurrency betaalde ruimtemissie

Vannacht twitterde SpaceX eigenaar Elon Musk nog een saillant en opmerkelijk detail over de missie. Die wordt volgens Musk namelijk volledig gefinancierd door middel van cryptocurrency, de in 2013 al gelanceerde Dogecoin. Een primeur voor een ruimtemissie.

De waarde van de Dogecoin is de afgelopen maanden met meer dan 26.000 procent gestegen, van 0,005 dollar in januari tot 70 dollarcent op dit moment. Een groot deel van die waardestijging komt op het conto van Elon Musk zelf door regelmatig over de Dogecoin te tweeten, wat ongeveer hetzelfde is als het aanprijzen van de cryptomunt. Welk prijskaartje aan de maanmissie hangt, en hoeveel Dogecoins dus nodig ziin, is niet verteld.