Goed nieuws: mummie digitaal uitgepakt, succes voor James Webb en Moonfall

De eerste vrijdag van 2022 is aangebroken en misschien zit je eerste werkweek van het nieuwe jaar er nu ook bijna op. Hoe dan ook, wij blijven wekelijks goed nieuws met je delen. Fijne berichten, nieuwe releases en grappig en ontroerend nieuws. Ga er maar even voor zitten, want hier komt weer een lijst vol fijne nieuwsberichten. Deze week onder andere: mummie van Amenhotep digitaal uitgepakt, had James Webb succes met zijn zonneschild en is er een nieuwe trailer voor Moonfall.

Kat Richie gaat viral dankzij wollige vacht Bijna wekelijks vind je in ons overzicht wel één of meerdere dieren. Want wat is er nu leuker en schattiger dan nieuws over dieren? Deze week verdient Richie hier de spotlight. Deze kat, een Maine Coon, heeft een wel heel bijzondere vacht. Het lijkt of hij een extra laag over zijn eigen vacht heeft. Nu hebben Maine Coons sowieso een behoorlijke bos met haar, maar dit is wel uniek. Vooral Richi's 'kuif' valt op. Inmiddels heeft de enorme pluizenbol bijna 100k volgers op Instagram.

De Nachtwacht in detail Een mooi voorbeeld van wat moderne technieken kunnen betekenen voor historische kunstwerken. Het Rijksmuseum startte 'Operatie Nachtwacht' om een van de bekendste schilderijen ter wereld verder tot in detail te bekijken. En het resultaat mag er zijn: het onderzoeksteam maakte een extreem gedetailleerde foto van 717 megapixels. Zo is nog beter te zien hoe Rembrandt het schilderij heeft gemaakt. Het museum wil hiermee het schilderij optimaal behouden voor de toekomst nu er meer kennis is over de details van De Nachtwacht.

Wetenschappers bekijken mummie farao Amenhotep digitaal Het is wetenschappers gelukt om de mummie van farao Amenhotep digitaal 'uit te pakken'. Een bijzondere prestatie, want hierdoor blijven de unieke restanten in ieder geval onaangeroerd. Ook al is de reden voor het digitaal uitpakken toch anders: de mummie is perfect ingepakt en weeldig versierd. Met driedimensionale CT-scans is het toch gelukt om de inhoud van de mummie te bekijken. De wetenschappers ontdekten dat de farao ongeveer 35 jaar oud is geworden, 1,69m lang was en er zich zo'n dertig amuletten en gouden kralen tussen de doeken zijn gewikkeld.

James Webbs zonneschild zit op de goede plek Alle vijf de delen van het zonneschild van de ruimtetelescoop James Webb zijn nu uitgeklapt en strak. Het was even spannend, want het mechanisme moet werken, het moet strak staan zonder problemen en alle kabels moeten het ook goed volhouden. Het was een moeilijk iets om op aarde te testen, waardoor menig wetenschapper met samengeknepen billen heeft gekeken hoe het James Webb zo ver bij ons vandaan verging. Klaar! Nou niet echt, James Webb moet nog een stuk of 60 handelingen doen in de ruimte. Handelingen waardoor de hele missie nog kan mislukken.

Nieuwe trailer van Moonfall is heerlijk Roland Emmerich wordt ook wel de meester der rampen genoemd, en daarmee bedoelen we niet zozeer de kwaliteit van zijn films, maar wel het onderwerp ervan. Daarin is Moonfall niet anders, want wanneer de maan door een onbekende kracht van zijn plek wordt gesmeten en in een rap tempo op aarde afkomt, moet NASA als de wiedeweerga regelen dat dat niet het einde van de mensheid wordt. Met onder andere Hallo Berry en John Bradley moet dat goedkomen. Toch? Moonfall verschijnt begin februari in de bioscoop.

Een chatbot kan werken tegen eetstoornissen Een nieuw onderzoek toont aan dat een chatbot wel degelijk kan helpen om eetstoornissen te voorkomen. Het hoeft dus niet altijd een echt mens te zijn die hulp biedt. Het hoeft niet eens een mega-geavanceerde bot te zijn: als hij maar het juiste zegt. De onderzoekers ontdekten dat vrouwen die een hoger risico hebben op het ontwikkelen van een eetstoornis door te praten met een bot minder zorgen hebben over hun gewicht of lichaamsvorm. De bot die werd gebruikt in het onderzoek kende maar acht verschillende gesprekken over psychologie, het lijf en gezond eten en als de vrouwen slechts twee keer per week een gesprek voerden met de bot, dan had dit al enorm veel invloed op hoe een eventuele eetstoornis zich zou ontwikkelen. Goed nieuws dus, zolang je chatbots maar niet met elkaar laat praten: