Goed nieuws: The Streamers keren terug en LEGO BMW-motor

Hopelijk ben je een van de weinige mensen die niet verkouden is, griep heeft of erger, want het heerst nogal. Voor alle mensen die zich belabberd voelen, en iedereen die zich goed voelt: tijd voor wat positiviteit! Dat is er gelukkig altijd: we hebben een selectie voor je gemaakt.

Vigil verschijnt vanaf 11 december op NPO De Britse serie Vigil komt naar Nederland. Het gaat om een zesdelige thriller die speelt in een kernonderzeeër en uiteraard gepaard gaat met de nodige spanningen tussen de opvarenden. Het is de meest bekeken serie ooit van de BBC, dus de hype is groot. De misdaadserie komt van de makers van Line of Duty en The Bodyguard, dus dat belooft sowieso veel goeds. De cast bestaat onder andere uit Suranne Jones, Rose Leslie, Shaun Evans en Connor Swindells.

Veel wensen? Kijk dan van maandag op dinsdag naar boven Er komt aanstaande maandag op dinsdag een hoogtepunt van een grote meteorenzwerm aan. Nu wil het toeval dat de omstandigheden om ze te bekijken ook vrij goed zijn, waardoor je mogelijk wel 110 vallende sterren kunt zien in één uur tijd (een vallende ster is namelijk een meteoor en wat je ziet is eigenlijk verbrandt puin). Wanneer je de beste kans hebt? Dat is ongeveer 5 uur ‘s ochtends en dat is heel positief, want het betekent dat je niet zoveel last hebt van het licht van de maan.

LEGO komt met heel fantastische BMW M 1000 RR LEGO heeft veel succes met zijn Harley Davison-motor en zijn Ducati. Nu wil het een gooi doen naar faam met een zeer goed uitziende BMW M 1000 RR. Het gaat om een Technic-set op schaal van 1:5. Het 17 centimeter metende motortje bestaat uit 1.920 onderdelen en kost 199,99 euro. Dit technic’se hoogstandje verschijnt 1 januari 2022 en is daarmee helaas te laat voor kerst, maar precies op tijd als cadeautje voor als je je goed aan je voornemens hebt gehouden.

Terugkeer The Streamers Het was een enorm succes in coronatijd: de gratis online concerten van gelegenheidsband The Streamers. Hoewel het leek te gaan om een eenmalige serie van optredens, hint de band nu op een terugkeer. Vandaag kwam een filmpje online waarin we een aantal van de leden zien en de boodschap dat ze volgende week vrijdag meer informatie geven: The Streamers are back! Meer informatie op 17.12.2021 om 10:00 uur. Dat kan dus bijna niets anders dan een terugkeer betekenen. Volgende week weten we meer!

Het spannendste F1-weekend ooit Dit weekend is, voor Nederlanders althans, het spannendste F1-weekend ooit aangebroken. In Abu Dhabi volgt de ontknoping van dit seizoen. Wie wordt wereldkampioen: Louis Hamilton of Max Verstappen? De spanning is om te snijden en het voelt bijna alsof er een soort oranjekoorts is uitgebroken. Aanstaande zondag weten we het. Hopelijk dan nog meer goed nieuws!

Ingesneeuwd in de pub Grappig genoeg deelden we vorige week het nieuws dat in Denemarken een aantal mensen ingesneeuwd was geraakt in de IKEA en deze week volgt een soortgelijk bericht. Waarom dit goed nieuws is? Nou, de 'slachtoffers' hebben er nogal van genoten. Zo ook in het Verenigd Koninkrijk. 60 bezoekers aan een pub raakte ingesneeuwd en konden pas 3 dagen later de berghut verlaten. Waarmee ze zich hebben vermaakt is opmerkelijk: een Oasis coverband, karaoke en natuurlijk de nodige alcoholische drankjes. De beelden zien eruit als een gezellig slaapfeestje.