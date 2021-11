Goed nieuws: grootste eclips van de eeuw en locatie Wie is de mol? bekendgemaakt

Met nieuwe coronamaatregelen zijn we niet allemaal even blij, maar gelukkig is er nog altijd goed nieuws. Deze week kun je het maanspektakel van de eeuw bekijken: de langste eclips die je in je leven zal kunnen zien. En je kunt je nu nog meer gaan verheugen op het nieuwe seizoen van Wie is de mol?, want we weten eindelijk in welk land het is opgenomen. Dit en meer in de Goed Nieuws rubriek van deze week!





LEGO stuurt klant briljante klantenservicereactie

Het is een musthave voor Star Wars-fans. Mos Eisley Cantina is een prachtige set die ooit uit de winkels werd gehaald omdat hij teveel op een moskee zou lijken, maar in 2020 toch een comeback maakte. Het is natuurlijk vervelend als er net een steentje mist. Laat staan een hele zak. De man, John, kocht zijn set nieuw in de winkel bij Target, maar het bleek -natuurlijk na uren bouwen pas- dat er zelfs een hele zak miste. LEGO reageerde met een excuus dat enorm leuk geschreven is. “Het spijt ons dat je zak 14 mist van Mos Eisley Cantina! Dat moet Lord Vader zijn geweest. Geen zorgen, we hebben Han ingehuurd om die zak naar je toe te sturen. Nog een bricktastische dag en May the Force be with you!” Leuk toch? Kan John straks rustig verder bouwen.