Goed nieuws: zingende zeehonden, Nintendo-kerstfilm en herfstkleuren

Het is deze week na veel versoepelingen qua coronavirus weer wat minder, maar gelukkig kun je altijd rekenen op goed nieuws op vrijdag. We hebben weer vrolijk nieuws gevonden. Over onder andere zeehonden, een Nintendo-kerstfilm en een auto die al 47 jaar niet is verplaatst. Wij wensen je een heel fijn weekend! Nieuwe film 8-bit Christmas draait volledig om het vinden van een Nintendo als kerstcadeau Jij dacht dat het ingewikkeld was om een PlayStation 5 te scoren voor de feestdagen? In de film 8-bit Christmas staat er een heel andere console op het spel, namelijk een Nintendo van eind jaren 80. De film draait om Jake (gespeeld door Winslow Fegley en Neil Patrick Harris) die nogal een een bijzondere relatie heeft met Nintendo. De film verschijnt 26 november op video-on-demand-diensten.

Vingerafdrukken vertellen meer dan alleen wie het heeft gedaan Je vingerafdruk is uniek, maar hij vertelt de politie niet alleen dat jij ergens bent geweest. Ze kunnen zelfs vertellen welke handelingen er plaatsvonden. Anouk de Ronde van de HvA heeft ontdekt dat dat zo is. Aan de ene kant is het ook wel logisch: als er een beetje verf op je vingerafdruk zit, of duidelijk een streep van een verwonding, dan kun je al beter bij elkaar puzzelen hoe en wat. Toch wordt daarmee niet zoveel gedaan in de rechtbank: daar wordt voornamelijk gefocust op het wie in plaats van het wat. Anouk hoopt met haar onderzoek te zorgen dat de vingerafdruk naar een nieuw niveau wordt getild.

Zeehondenbabies veranderen hun stemhoogte om mensen na te doen Babyzeehonden zijn enorm gevoelig voor hun omgeving. Ze kunnen zelfs net als papegaaien leren om mensen na te praten. Jazeker, een zeehond kan ‘Kom hier’ zeggen, als je het hem leert. Hij kan daarbij zelf zijn stemhoogte veranderen, zodat het nog realistischer klinkt. We hebben als mensheid nooit geweten dat zeehonden hiertoe in staat waren. Het gaat bovendien gewoon om onze eigen Waddenzee-pups, want het onderzoek is hier in Nederland verricht.

Auto in Italië moet na 47 jaar verhuizen In de categorie 'bijzonder verhaal' valt het bericht dat een Lancia Fulvia in het Italiaanse Conegliano na 47 jaar moet verhuizenna 47 jaar moet verhuizen. De auto staat al die tijd geparkeerd op dezelfde plek. Niemand die er nog mee rijdt, maar het is toch wennen voor de inwoners. De auto was ondertussen een vertrouwd onderdeel van het straatbeeld geworden. In 1974 werd de auto door een echtpaar in gebruik genomen en al snel gebruikt als opslagplek voor onverkochte kranten van een kiosk. De Lancia bleef staan maar moet nu echt weg. Het goede nieuws: de auto wordt uiteindelijk alleen een stukje verplaatst zodat bewoners er nog steeds van kunnen genieten.

De herfst is nu echt begonnen Je vraagt je misschien af waarom dit goed nieuws is. De herfst is nu echt begonnen en dat zorgt voor schitterende plaatjes. De bomen verkleuren, dus ga de natuur in en houd je camera bij de hand. Je kunt namelijk prachtige plaatjes schieten van de kleurrijke bossen.

Nooit meer lege schappen in de supermarkt Een beetje gek ziet het er wel uit: schappen in de supermarkt die worden 'gevuld' met foto's. De Britse supermarktketens Tesco en Sainsbury's vinden het geen gezicht als schappen leeg zijn. Daarom worden er foto's en tekeningen geplaatst op de plekken waar de voorraad op is. Soms staan er nepverpakkingen. Soms ziet dat er vooral vreemd uit, soms is het ronduit mislukt. Consumenten blijven zich erover verbazen op Twitter. In ieder geval zijn de schappen niet meer leeg, al komt het wel voort uit een noodzaak: er is gewoon te weinig voorraad. Je kunt op social media in ieder geval je lol op met de droge Britse humor.