Goed Nieuws: Home Alone-LEGO en penisplant in bloei

Met een herfstig weekend voor de deur kun je waarschijnlijk wel wat goed nieuws gebruiken. Gelukkig is daar genoeg van! Bijvoorbeeld een heel sfeervolle, nostalgische LEGO-set en de trailer van een film die al vele jaren in ontwikkeling is, plus de bloei van de penisplant. Die je dit weekend nog kunt bewonderen in Leiden. Veel leesplezier en een goed weekend! De eerste trailer van de Uncharted-film is gearriveerd Na honderd jaar in een ware development hell te zijn geweest, komt hij er ein-de-lijk: de op de gameserie gebaseerde film Uncharted. Bovendien wordt hoofdrolspeler Nathan Drake gespeeld door de zeer gewaardeerde Tom Holland (bekend van Spider-Man). In de trailer zien we de opzet van de film, een soort Indiana Jones-achtig verhaal waarin Nathan op zoek gaat naar een schat. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. In februari 2022 is deze film in de bios.

LEGO komt met Home Alone-LEGO-set De nieuwe LEGO Ideas-set komt als geroepen. Terwijl we alweer voorzichtig op zoek zijn naar adventkalenders (die LEGO ook volop heeft, zelfs van Avengers inclusief kersttrui dragende superhelden), is er ook een andere kerstklassieker die de LEGO-behandeling krijgt. In de Home Alone-set kun je allerlei gestoorde situaties naspelen die Kevin (KEVIN!!!) ook ooit creëerde in de iconische filmfranchise. De set verschijnt op 1 november en bestaat uit 4.000 steentjes.

De bedrading van je brein is net zo uniek als je vingerafdruk Wist je dat zebra’s elkaar herkennen aan hun unieke strepenpatroon? Dat werkt ongeveer zoals voor ons de vingerafdruk: die is nooit identiek. Nu is gebleken dat dat ook voor de bedrading van ons brein geldt. Artsen zouden je zelfs kunnen herkennen aan je brein (de MRI-scans om precies te zijn). Het gaat dan puur om hoe onze hersengedeeltes met elkaar communiceren. Het enige verschil met vingerafdrukken is dat de bedrading van je brein wel verandert. Sterker nog: ze veranderen constant.

Nieuwe muziek van Swedish House Mafia en The Weeknd De ene na de andere samenwerking vliegt ons op muzikaal gebied om de oren. Dua Lipa maakte een nummer met Elton John, Afrojack met Lucas & Steve en nu komt Swedish House Mafia met een nieuwe single die ze samen met The Weeknd hebben gemaakt: Moth To A Flame. Het houseduo wil een comeback maken en na een aantal eerder nummers die weinig gehoor vonden bij een groot publiek, proberen ze het nu opnieuw met The Weeknd. En dat klinkt lekker! Luister en oordeel zelf.

De mooiste close-up foto's van 2021 Verkiezingen komen in alle vormen en maten. Ook voor fotografen zijn er allerlei wedstrijden om aan deel te nemen. Zo wordt jaarlijks de verkiezing voor 'close-up photographer of the year' georganiseerd. En dat levert fantastische plaatjes op. Van klein leven dat ineens heel groot lijkt bijvoorbeeld. Scroll door het Instagramaccount en verwonder je over al het mooie leven op onze aarde.

Penisplant in bloei in Leiden Wij verzinnen dit niet, er is een plantensoort die 'penisplant' wordt genoemd en die staat op het punt om te gaan bloeien. Lekker belangrijk denk je misscjien. Maar dit is nogal een bijzonder fenomeen. Want de plant bloeit zelden. De laatste keer dat de Amorphophallus decus-silvae, de Latijnse naam voor de plant, in bloei stond in de Leidse Hortus botanicus was in 1997. Wanneer het gevaarte eenmaal bloeit verspreid het een onaangename geur van rottend vlees. Van oorsprong komt de penisplant voor in Indonesië. Je moet er snel bij zijn als je de plant bloeiend wil zien. Vergeet je knijper/ mondkapje niet!