Goed Nieuws: de leukste dierenfoto's en hier pluk je zelf paddenstoelen

Welkom op je vrijdag, welkom bij weer een editie van onze vaste 'Goed Nieuws'-rubriek. Elke week trakteren we je hier op een portie fijn, goed, leuk of merkwaardig nieuws. Deze week is dat niet anders en lees je onder andere meer over de leukste dierenfoto's, wildplukken van paddenstoelen en de allerbeste dinosaurusnamen ooit.

De leukste dierenfoto's van 2021 Hoewel het jaar nog (lang) niet is afgelopen, komen er alweer lijstjes die terugblikken op 2021. Zoals dit fijne lijstje met finalisten voor de leukste Award van het jaar: THE 2021 ANIMAL FRIENDS COMEDY PET PHOTO AWARDS. Een hele mond vol, maar je kunt dus meedoen aan deze verkiezing door te stemmen op je favoriete dierenfoto's. Lijkt ons een prima besteding van een saaie vrijdagmiddag. Want van dieren worden we allemaal vrolijk, toch? En aangezien het bijna dierendag is, verdient deze verkiezing zeker een plekje in ons overzicht met goed nieuws.

Paddenstoelen plukken in Nederland Het is herfst en waar denk je dan aan? Regen, vallende bladeren en paddenstoelen waarschijnlijk. En ook in ons land kun je nu dat nu overal vinden. Van die regen word je minder blij, van paddenstoelen misschien iets meer. Je mag ze zelfs plukken in het wild, onder voorwaarden. Staatsbosheer zegt hierover: "Wij staan op kleine schaal en voor eigen gebruik en op eigen risico wildpluk toe. Voor bramen en paddenstoelen hanteren we daarvoor als uitgangspunt een hoeveelheid van een 250 grams champignon bakje." Neem een mandje mee en ontdek wat er in het bos te vinden is. Misschien overbodig om te zeggen, maar onthoud dat verschillende paddenstoelen heel giftig zijn dus gooi ze niet zonder enige kennis zomaar in je risotto.

Faxen is nu echt verleden tijd 'We faxen!' was jaren geleden nog een soort afscheidsgroet, inmiddels klinkt het enorm ouderwets. Nadat internet definitief zijn intrede had gedaan, was de fax al snel verleden tijd. Zou je denken. Toch waren er branches die maar geen afscheid konden nemen van dit ouderwetse apparaat. De advocatuur en rechtspraak bijvoorbeeld. In februari volgend jaar is faxen echt voorbij en moeten ook rechters en griffiers informatie via beveiligde e-mails versturen in plaats van via de fax. Het was een beetje gedwongen, want KPN stopt dan namelijk met de ondersteuning voor het faxen. Tijd voor een beetje modernisering! Lees hier meer over de verdwijning van de telefax.

Nieuw gevonden dinosaurussen krijgen superheldennamen Geen Thor en Iron Man, maar Riverbank Hunter en Hell Heron. Het zijn de epische namen van nieuwe dinosaurussen die zijn gevonden in Engeland. Klinkt toch een stuk beter dan Brachiosaurus en Diplodocus, toch? LiveScience schrijft dat beide dinosaurussen (zoals de naam doet vermoeden) nabij rivieren leefden. Ze hebben wat weg van een krokodil (maar dan 10 meter lang) en ze schijnen te hebben geleefd op Isle of Wight in Groot-Brittannië. Een geweldige vondst!

Wetenschappers willen een mammoet tot leven wekken We blijven even hangen in het verleden, want het bedrijf Colossal wil wolharige mammoeten op aarde terugbrengen. Het klinkt als een grap, maar het is levensecht (of tenminste, dat moeten we nog maar zien): Harvard-professor George Church weet alles over genetica en wil dat laten zien door de wolharige mammoet terug te brengen. Niet voor de lol, maar om het Arctisch gebied te helpen. De mammoet zou namelijk veel invloed kunnen hebben op klimaatverandering. De celkern van een Aziatische olifant wordt gebruikt en dat is al bijna hetzelfde als het genoom van de wolharige mammoet. Er moet nog voor 0,4 procent aan mammoet bij worden gevoegd, wat het team wil doen door de gentech CRISPR-Cas9 te gebruiken. Church is overtuigd dat het kan, maar er zijn veel wetenschappers die dat niet zo zien zitten.

Je Pixel-telefoon kan een video maken en uploaden bij nood Als er een ongeluk gebeurt, dan is het soms maar moeilijk bij elkaar te puzzelen wat er plaatsvond. Pixel wil daarbij helpen, want je kunt nu instellen dat een noodproces van start gaat als je vijf keer op de aan-knop drukt. De telefoon neemt video op en zal deze direct uploaden naar je Google-account. Het blijft daar dan zeven dagen staan. Het is ook mogelijk om ervoor te kiezen dat de video direct naar je noodcontacten wordt gestuurd. Hij kan tot 45 minuten opnemen, afhankelijk van hoeveel ruimte je nog op je telefoon hebt. Het is vast enorm schrikken als je zo’n video ontvangt, maar het is voor mensen aan de andere kant wel fijn om meteen een beeld te hebben van de situatie om je nog beter te kunnen helpen.