De fax verdwijnt vanaf volgend jaar ook uit de rechtbanken

Wie een beetje bekend is met het Nederlandse wetboek weet dat daarin wetten staan die honderden jaren geleden gemaakt zijn. Het motto ‘Waarom zou je iets dat goed functioneert veranderen of vervangen?’ is binnen de rechtspraak nog springlevend. Dat geldt ook voor de fax. Maandelijks versturen en ontvangen rechtbanken nog altijd ruim 33.000 papieren faxen. Dat gaat volgend jaar, in 2022, veranderen. Ja, dan pas. De reden? KPN stopt met ISDN waardoor traditioneel faxen niet meer mogelijk zal zijn. Anders was de fax ongetwijfeld nog wel een tijdje in de rechtbank blijven staan.

Het alternatief, Veilig Mailen, was de afgelopen periode al, beperkt, beschikbaar. Door de corona pandemie en het thuiswerk advies daalde het faxverkeer in 2021 al met 30 procent. Het gebruik van Veilig Mailen steeg tegelijkertijd met 50 procent.



If it isn't broken, don’t fix it

De laatste keer dat ik voor ‘het hekje stond’ is alweer ruim 15 jaar geleden, voor een conflict met een ex-werkgever. Toen, in 2006, was faxen nog heel normaal. Het was makkelijk en juridisch verantwoord, omdat, simpel gezegd, er handtekeningen en stempels op veel documenten stonden. E-mail bestond al, maar dat had destijds juridisch nog niet dezelfde status als faxen en ‘fysiek papier’. Die tijd ligt inmiddels echter al jaren achter ons, dus in dat opzicht is het op z’n minst een beetje vreemd dat rechtbanken nu, of in 2022, pas afscheid nemen van de fax. En dan vooral ook nog omdat KPN definitief de stekker uit haar ISDN-netwerk trekt waardoor ‘ouderwets’ faxen fysiek niet meer mogelijk is.