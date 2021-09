Goed nieuws: ABBA comeback en Camp Nou van LEGO

Welkom bij weer een nieuwe vrijdag. Een zonnig weekend staat voor de deur en wij trappen weer af met een artikel vol goed nieuws. We trappen af met misschien wel het best goede nieuws van dit jaar: de comeback van ABBA. Verder lees je deze week onder andere meer over Camp Nou van LEGO, een nieuw seizoen van Boer Zoekt Vrouw en de redding van de roze leguaan. Fijn weekend!

ABBA maakt comeback De legendarische Zweedse popgroep ABBA keert na 40 (!) jaar terug. Benny, Bjorn, Frida en Agnetha zijn na al die jaren nog steeds wereldberoemd. Hoewel de band nooit officieel is gestopt of uit elkaar is gegaan, besloten de 4 artiesten eind 1982 om hun eigen ding te gaan doen. Dat is dus al zo'n 40 jaar geleden inmiddels. De laatste succesvolle single was The Day Before You Came. Hoewel er in de afgelopen 40 jaar vaak over een reunie werd gesproken, leek het er niet op dat deze er nog van zou komen. Tot deze week. ABBA komt met nieuwe muziek, een heel album zelfs (Voyage), en gaat optreden. Weliswaar als hologrammen, maar toch. Wat een goed nieuws! De eerste twee singles van het album zijn nu te beluisteren: I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down. Vooral die laatste is behoorlijk aanstekelijk én heeft de herkenbare ABBA-sound. Luister en oordeel zelf!

Nieuw seizoen Boer Zoekt Vrouw Boer Zoekt Vrouw, één van de best bekeken tv-programma's en misschien wel de succesvolste datingshow, keert eindelijk terug! De 10 boeren van dit seizoen werden afgelopen zondag gepresenteerd en er kan geschreven worden! Je moet wel een beetje snel zijn, want je inzending moet uiterlijk 12 september binnen zijn. Onze voorspelling? Boer Jouke, de Friese melkveehouder, krijgt de meeste brieven. Aan de reacties op Twitter te lezen, valt deze boer bij kijkers behoorlijk in de smaak. Nog een paar maanden geduld, dan gaan we de zoektocht naar liefde van de boeren volgen. We kunnen niet wachten!

In the picture: Helga Stentzel We zetten graag leuke, grappige, mooie en onderscheidende Instagrampagina's in de schijnwerpers. Dit keer is de beurt aan Helga Stentzel . Een Russische kunstenaressen die in Londen woont. Ze maakt bijzondere kunst met en over huishoudelijke voorwerpen en eten. 'De magie van het alledaagse' noemt Helga het en ze hoopt dat volwassenen hierdoor hun innerlijke kind opnieuw ontdekken.

Nickelodeon All-Stars Brawl laat je vechten als SpongeBob De releasedatum van Nickelodeon All-Stars Brawl is gelekt: het Nintendo Switch-spel schijnt op 5 oktober uit te komen en als je hem uit de eshop downloadt, dan ben je 2,9 GB aan ruimte kwijt. Nickelodeon All-Stars Brawl is een soort Super Mario-Brawl, maar dan met personages uit bekende Nickelodeon-franchises. Denk aan SpongeBob, Hey Arnold, The Wild Thornberry’s, CatDog en April O’Neil. Hilarisch dus:

De roze leguaan kan nog gered worden Als je zegt Galapagos-eilanden, dan zeg je: hagedissen, toch? Nou voor één reptielensoort is dat misschien voorbij: het gaat slecht met de roze leguaan. Hij is enstig bedreigd en leeft alleen maar op Isabela-eiland. Hun favoriete verblijfplaats zijn zo’n duizend hectare aan onbegaanbare natuur. 30 wetenschappers en een heleboel camera’s hebben het voor elkaar gekregen in beeld te brengen hoeveel roze landleguanen er nog over zijn. Ze hebben tenminste 53 exemplaren vastgelegd. Dat is goed nieuws, maar het wordt wel een flinke uitdaging om te zorgen dat er meer leguanen komen van dit type: ze maken pas nesten als ze 1700 meter boven zeeniveau zijn, in de schaduw en in temperaturen van 37 graden. Op dit moment werken honderden knappe koppen aan een plan om deze bijzondere beesten te redden.

LEGO onthult Barcelona-stadion Camp Nou Voetbalfans, LEGO-fans en allebei kunnen een LEGO-set verwachten naar hun hart: er staat in de LEGO-winkel een Barcelona Camp Nou-set te koop, waarin je het stadion van de populaire voetbalploeg FC Barcelona kunt nabouwen. Hij lijkt op de Manchester United-set, maar is natuurlijk voorzien van een aantal verschillen. Sowieso ben je wel even aan het bouwen, want met 5509 onderdelen is dit een langere build dan de gemiddelde voetbalwedstrijd. Het bouwwerk is 20 centimeter hoog, 46 centimeter breed en 49 centimeter lang en kost 329,99 euro. Er zitten geen mini-figs bij. De set is nu te bestellen via de officiële LEGO-shop.