Goed nieuws: verschillen tussen Europa en Amerika en we gaan weer naar de bioscoop

Welkom op je vrijdag en welkom bij weer een nieuwe editie van een artikel vol goed nieuws. Wat we altijd goed kunnen gebruiken en misschien deze week nog wel iets meer. Want er gebeurt veel verschrikkelijks in de wereld. In deze rubriek richten we ons op de mooie dingen en delen we leuke weetjes. Omdat het leven nu eenmaal niet altijd zwaar kan zijn. Ook deze week hebben we weer een blog vol geschreven. Je leest onder andere meer over de verschillen tussen Europa en Amerika, meer mensen die weer naar de bioscoop gaan en een feestje voor je ogen met Marvel.

Dingen die in Europa normaal zijn maar in Amerika niet Cultuurverschillen blijven interessant. Want kleine dingen die wij normaal vinden, kunnen op een ander continent als bijzonder vreemd of zelfs beledigend worden ervaren. Op Reddit verscheen hierover een bijzonder lijstje en wij pikken er wat leuke punten uit. De bus is voor ons vrij normaal openbaar vervoer. In de Verenigde Staten is dat anders. Behalve in de grote steden wil niemand reizen met het ov en de bus pakken wordt gezien als het absolute dieptepunt in vervoer.

De scheldwoorden in muziek. Amerikanen piepen de 'fucks' en seksgerelateerde woorden weg. Vinden we in Europa heel gek.

Historische gebouwen. Hebben ze er in de USA niet veel van. Dus eeuwenoude historie zorgt voor veel verwondering.

Vakantiedagen. Hebben ze er gemiddeld maar een stuk of 10 van in Amerika. We zijn hier dus beter af wat dat betreft.

Schakelauto's. Amerikanen vinden het horror en rijden allemaal in een automaat.

We weten de bioscopen weer te vinden Na pakweg anderhalf jaar zonder films op groot doek, weten we de bioscopen weer te vinden. Dat is goed nieuws voor die branche en de filmindustrie. Want sommige films komen nu eenmaal beter tot hun recht op een groot doek. Zet voor september maar The Last Days of Gilda in je agenda, mocht je nog niet naar de bioscoop zijn geweest sinds de heropening. Kinepolis maakte de halfjaarcijfers deze week bekend en liet weten dat de bezoekersaantallen nu liggen op gemiddeld 50% van de aantallen van voor de pandemie. Onder andere De Slag om de Schelde en Bon Bini Lockdown waren de afgelopen maanden populair.

Meer koala's om Australische natuur te herstellen Kun je je die vreselijke beelden van de verwoestende branden in Australië nog herinneren? En die arme koala's die omkwamen in het vuur? Goed nieuws nu van het WNF. Want dankzij de vele donaties wordt nu hard gewerkt aan het natuurherstelprogramma. Het aantal koala's in het oosten van het land moet verdubbeld worden. De beestjes die gewond waren geraakt bij de bosbranden worden nu gevolgd met een duurzame tag die op zonne-energie werkt en een koalaleven lang meegaat.



Bekijk nu de launchtrailer van de bijzondere game 12 Minutes Het klinkt een beetje als de film Phonebooth, maar gelukkig is die ook steengoed. In 12 Minutes bevind je je in een appartementje en het is de bedoeling dat je elke keer gebeurtenissen die 12 minuten duren meemaakt en daarin puzzels probeert op te lossen. De visuele stijl is geweldig, de reviews zijn zeer positief en het spel is nu uit op PC, Xbox One en Xbox Series X:

Hacker betaalt gestolen geld terug, krijgt een baan aangeboden Hackers hebben allemaal de keuze: gaan ze hun vaardigheden inzetten voor een goed doel of juist een kwaadaardig doel? Eén hacker is tijdens zijn carrière van gedachte verandert op een vrij cruciaal moment: het leverde hem een baan op. Hij stal 600 miljoen dollar aan cryptocurrency, maar besloot dat toch terug te geven. Het bedrijf, Poly Network, wilde graag weten waar het zwak hem in zat en heeft hem aangesteld als Chief Security Advisor. Risicovol, maar ook wel heel tof.

Nieuwe trailer van Marvels film Eternals is een visueel spektakel Wat krijg je als je Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Gemma Chan, Richard Madden en Kumail Nanjiani bij elkaar gooit in een film? Als het een superheldenfilm is, dan krijg je visueel spektakel. Dat bewijst de trailer van de nieuwe film Eternals, waarin we voor het eerst sinds Guardians of the Galaxy weer een groep superhelden van Marvel bij elkaar zien. Filmmaker Chloé Zhao is de regisseur en deze flick verschijnt 5 november in de bios.