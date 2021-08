Goed nieuws: Harry Potter-winkel in Rotterdam, de heides staan in bloei en Grand Theft Auto 3-remasters

Welkom bij een nieuwe editie van onze rubriek vol goed nieuws. Het is weer vrijdag, de zon schijnt en dat kunnen we nu wel extra waarderen. Want de zomer is in niets te vergelijken met die van vorig jaar. Wat ook voordelen heeft, want het is overal hartstikke groen en de heides staan al bijna in bloei. We weten natuurlijk niet of je die weleens hebt gezien, maar ze zijn prachtig. Plan maar snel een tripje! Verder lees je onder andere meer over de nieuwe Harry Potter-winkel in Rotterdam en de mogelijkheid op remasters van Grand Theft Auto 3.

Harry Potter-winkel opent in Rotterdam Vorige week hadden we het over LEGO van Harry Potter, deze week hebben we nog beter nieuws over de wereldberoemde fictieve tovenaar. Het nieuws lekte deze week uit via een Vlaamse krant. In België hebbende al een aantal fanstores en nu is Nederland aan de beurt. Waarschijnlijk opent in Rotterdam de eerste en volgt Amsterdam snel. Je kunt in The Wizard Store allerlei gadgets en goodies kopen. Denk aan toverstoffen, smekkies in alle smaken, t-shirts, behang, boterbriefjes en tovenaarsgewaden. De openingsdatum is nog niet bekend, maar we houden het in de gaten! Hopelijk wordt het net zo'n mooie winkel als die in New York eerder dit jaar werd geopend.

De bloeiende heide De heide staat altijd maar tijdelijk in bloei en dit jaar nog iets eerder dan andere jaren. Toch nog iets positiefs aan zo'n natte zomer. Op verschillende plekken in ons land loont het de moeite om er een kijkje te gaan nemen. Want zo'n paars veld is schitterend om te zien. De intense kleur verdwijnt begin september al, dus plan even snel een tripje. Op de site van natuurmonumenten krijg je tips voor de beste plekken om die natuurpracht te bewonderen. Fotograaf Thomas van der Laan schoot alvast wat plaatjes van de heide die nu begint te bloeien:

In the spotlight: Randa Haddadin Grote kans dat je nog nooit van Randa hebt gehoord, maar ze verdient wat ons betreft wel wat credits. Deze kunstenaresse heeft een bijzondere eigen stijl. Wat het zo bijzonder maakt? Haar canvas is haar eigen lichaam. Ze tekent namelijk op haar dijbeen en legt die creaties vast om ze te delen op haar instagramaccount. Ze zijn uniek en heel gedetailleerd. En het is tijdelijke inkt, want tatoeëren doet Randa niet. Toch zouden sommige plaatjes prima inspiratie kunnen zijn voor een tattoo.

Er is een nieuw soort glasmateriaal ontdekt Kunnen we binnenkort rekenen op betere OLED-schermen? Als het aan onderzoeker Zahra Fakhraai ligt, dan lijkt dat er wel op. Ze heeft ontdekt dat glas een vloeibare fase kent die tot nu toe onbekend was. Materie kan zich blijkbaar in meer toestanden bevinden dan vast, vloeibaar en gas, want er is ook nog een glasfase. Dat is niet vloeibaar, maar wat het wel is, dat is onduidelijk. Het kan zijn dat het nieuwe glasmateriaal dat is ontdekt meer bloot kan geven over glasfysica: een wereld die tot dusver vrij onbereikbaar was voor wetenschappers. Het team van Fakhraai zorgde ervoor dat vloeistof niet werd gekoeld om glas te maken, maar er met dampafzetting werd gewerkt. Hierdoor bleek er een onbekende vloeistoffase op te treden, die alleen is waargenomen in films onder 50 nanometer. Een compleet nieuwe fase dus, die ons misschien veel meer kan leren over glas én ons een nieuw materiaal biedt.

Kijktip: Marvel’s What If biedt een inkijkje in hoe het kon zijn Wat als het niet Captain America was, maar Captain Carter? In de nieuwe modern geanimeerde cartoonreeks Marvel’s What If op Disney+ krijg je antwoord op hypothetische vragen over onze Marvel-helden. De bekende acteurs uit de Avengers- en andere Marvel-films hebben hun stemmen geleend aan deze serie, die in de eerste aflevering alvast inzoomt op de vraag wat er zou hebben kunnen gebeuren als Agent Carter het serum om supersoldaat te worden nam. Het grappige is dat er ook allerlei anderen zaken uit het Marvel-universum in zowel heden als verleden met elkaar worden vervlochten, waardoor je zelfs in een half uurtje tijd al diverse malen wordt verrast.

Grand Theft Auto 3-remasters komen waarschijnlijk dit jaar Hoewel we vooral wachten op Grand Theft Auto 6 (uberhaupt een aankondiging ervan, die moet wel dit jaar komen, toch?), is Rockstar mogelijk ook met een heel ander project bezig. De verwachting is namelijk dat het met remasters komt van de Grand Theft Auto 3-reeks. Ze zouden eind oktober naar de vorige gen- en de next gen-consoles komen (plus PC, Google Stadia en mobile) en dus niet alleen bestaan uit GTA 3, maar ook Vice City en San Andreas. De remaster zou een combo tussen nieuwe en oude graphics zijn, want ons alleen maar meer doet snakken naar een teaser of trailer om daar alvast een glimpje van op te vangen. Hieronder zie je een verjaardagstrailer van toen GTA 3 tien jaar bestond, en daarin zie je duidelijk dat een remaster het spel in 2021 goed nieuw leven in kan blazen.