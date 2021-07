Goed nieuws: Good Girls op Netflix en de vele talenten van honden

Welkom bij weer een nieuwe editie vol goed nieuws. En we hebben er weer zin in deze week, want zoals altijd is er weer fijn nieuws te melden. Deze week vertellen we je bijvoorbeeld meer over het nieuwe seizoen van Good Girls op Netflix, laten we je de trailer van Dune zien en de vele talenten van honden. Maak er een mooi weekend en fijne week van!

Nieuw en laatste seizoen van Good Girls aangekondigd

Wij houden van de Netflix-serie Good Girls, maar helaas komt het laatste seizoen er al aan. NBC zond het seizoen al uit in de Verenigde Staten, maar cancelde een vervolg. In dit komische drama draait het om drie vrouwen met geldproblemen. Ze belanden al snel in de onderwereld, want het blijkt nogal lucratief te zijn om geld wit te wassen. Het acteerwerk is goed en we houden van Beth (Cristina Hendricks), die ook maar meteen een affaire begint met een bendelid. Het vierde en laatste seizoen is vanaf 31 augustus te zien op Netflix.