Goed Nieuws: Netflix-film Beckett, herstel grijs haar en Verstappen als wereldkampioen

Het is bijna weekend en er kan weer wat meer, waardoor veel mensen dit weekend de barbecue aanslingeren. Als het weer maar goed is. Daar hebben we geen invloed op, maar wel op goed nieuws. Je vindt in deze editie van de Goed Nieuws weer een mooie verzameling positieve berichten, zoals het herstellen van grijze haren, een onmogelijk schatkistje dat is geopend in Zelda, Verstappen als wereldkampioen en poes loopt vreemd huis binnen om te bevallen.

Het moeilijkste schatkistje uit Zelda: Breath of the Wild is ein-de-lijk geopend

Het heeft vier jaar in beslag genomen, maar het is gelukt. Het moeilijkste, volgens sommigen zelfs onmogelijke, schatkistje uit Switch-game The Legend of Zelda: Breath of the Wild is geopend. Het schatkistje is te vinden bij Aris Beach en Kleric is het gelukt om de schatkist te pakken te krijgen. Dat heeft veel voeten in aarde, want je krijgt hem alleen te zien als je er zestig meter vandaan bent. Hij zinkt dan meteen en verdwijnt 18 seconden later. Inmiddels weten we hoe we ook dat schatkistje kunnen bereiken. Je moet zorgen dat je net ver genoeg valt om onder een dikke laag water te komen en dan kun je zwemmen zonder dat je Link ziet. Als je je best doet, dan haal je dat met je adem. Hoe het verder moet, dat is vrij bizar en kun je hieronder bekijken: